أرابيان سنتر يقدّم تجارب ومفاجآت احتفاءً بموسم العودة إلى المدرسة

المصدر: دبي- البيان

أعلن أرابيان سنتر، إحدى أشهر وجهات التسوق والترفيه في إمارة دبي والذي يقع بالقرب من طريق المطار، عن تنظيم أنشطة عائلية ممتعة ضمن مفاجآت صيف دبي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل بمناسبة موسم العودة إلى المدرسة، حيث ستقدم وجهة التسوق الرائدة في فعالياتها المرتقبة لهذا العام مجموعةً متنوعة من الأنشطة والعروض المميزة.

ويحتفي أرابيان سنتر بموسم العودة إلى المدرسة من خلال تقديم مفاجآت متنوعة وعروض قيمة وفعالياتٍ ممتعة، تتنوع بين ألعاب وتجارب الواقع الافتراضي والألعاب التقليدية التفاعلية الشهيرة مثل إكس أو والأربعة تربح والحجلة، كما سيستضيف ورشات عمل إبداعية للأطفال. ويتيح، تريجر جايمز، مطورو ألعاب الفيديو الكلاسيكية، لجميع أفراد العائلة فرصة تجربة لعبة الأسلاك الطنانة ولعبة جينجا، كما يمكن للأهالي التوجه للتسوق وتناول الطعام بينما يستمتع أطفالهم بتجربة الأنشطة المتنوعة في منطقة نايت كورت.

وسيحظى عملاء أرابيان سنتر بفرصة ربح جائزة أسبوعية بقيمة 500 درهم إماراتي عبارة عن بطاقة هدايا ضمن فعاليات أرابيان سنتر لموسم العودة إلى المدرسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد هوسير، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: «تسرنا استضافة فعاليات موسم العودة إلى المدرسة. وندعو الطلاب وأهاليهم للانضمام إلينا في مركز التسوق للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة ومسابقات الأطفال من مختلف الأعمار وغيرها الكثير، حيث تتيح هذه الفعالية فرصة رائعة لأفراد العائلة لقضاء يوم مميز سوية قبل بدء العام الدراسي».

ويمكن للعائلات الحصول على جميع ما يحتاجونه من مستلزمات مدرسية قبل بدء العام الدراسي، والاستفادة من أكبر التخفيضات لهذا العام والتي تقدمها علامات تجارية مختلفة. كما يقدم عدد كبير من متاجر أرابيان سنتر، ضمن مفاجآت صيف دبي، عروضاً قيمة ومتنوعة لمساعدة الطلاب من جميع الأعمار على توفير كل ما يحتاجونه من مستلزمات العودة إلى المدرسة، بما فيها الحقائب والملابس وغيرها.

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