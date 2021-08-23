ديوكس النخلة يستضيف 15 عائلة بأسعار مخفضة

المصدر: دبي- البيان

يتطلع فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي إلى استضافة 15 ضيفاً محظوظاً وعائلته، ليقدم لهم تجربة من العمر، وسيحصل الضيوف على فرصة الإقامة في غرفة ديلوكس في الفندق مقابل 299 درهماً إماراتياً فقط لليلة من خلال الحجز عبر الموقع الإلكتروني Barcelo.com باستخدام الرمز LUCKY15.

تبلغ مساحة الغرفة الديلوكس 27 متراً مربعاً، وتطل على أفق المدينة أو نخلة جميرا، وقد تم تجهيز الغرف بسرير بحجم كينغ أو سريرين منفردين مع لوازم استحمام عالية الجودة وتلفزيون بشاشة مسطحة وخزانة ملابس كبيرة.

يعدّ الفندق الواقع على ساحل الخليج العربي مقابل المناظر الخلابة لأفق مرسى دبي، الوجهة المثالية لأولئك الذين يبحثون عن واحة من السكينة في قلب المدينة الصاخبة، ويضم الفندق شاطئاً خاصاً رائعاً قبالة مرسى دبي المبهر، فضلاً عن أنشطة صيفية عائلية مع مسبح لا متناهي ونهر هادئ وشاطئ فاخر.

يضمّ الفندق أيضاً بعضاً من أفضل المطاعم ووجهات الضيافة التي تقدم للنزلاء ألذ النكهات وعروض الترفيه العالمية المستوى.

كذلك يمكن للضيوف تجربة أفضل المأكولات البريطانية في مطعم جريت بريتيش مع عروض الليالي الخاصة، التي أطلقها مؤخراً، والتي تتيح مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات كل أمسية من أمسيات الأسبوع.

أما بالنسبة لعشاق المأكولات الغنية بالتوابل، فبإمكانهم أيضاً تجربة قائمة مطعم خيبر الصيفية، التي تضم الأطباق الطازجة والنكهات الأصيلة.

إلى جانب الغرف الفاخرة ومنافذ تناول الطعام الاستثنائية في الفندق، يقع فندق ديوكس النخلة في قلب نخلة جميرا على مسافة قريبة من ذي بوينت، كما تقع وجهة التسوق الشهيرة، النخيل مول، بالقرب من الفندق، ما يجعله ملائماً للنزلاء من عشاق التسوق، الذين يمكنهم الاستفادة من مفاجآت صيف دبي.

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