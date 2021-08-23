فنادق دبي تقدم باقات إقامة بخيارات متعددة بمفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

تتيح الباقات والعروض الترويجية التي تقدمها المنشآت الفندقية لزوار وسكان دبي خلال مفاجآت صيف دبي فرصة خوض تجارب مشوقة، والاستفادة من الخيارات الكثيرة التي توفرها لهم لقضاء أجمل وأمتع الأوقات ضمن بيئة آمنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقد تم توفير هذه الباقات لتناسب مختلف الميزانيات والفئات من العائلات والأصدقاء.

وتعزز مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من مكانة المدينة كوجهة سياحية ممتعة وآمنة ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تلتزم جميع الفنادق، والوجهات، والمتاجر، ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل العروض الترويجية والباقات التي تقدمها المنشآت الفندقية في مختلف أنحاء دبي:

الفنادق والمنتجعات الشاطئية

يقدم فندق فيرمونت النخلة عرضاً خاصاً لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 24 سبتمبر، حيث يمكن للضيوف حجز إقامتهم مع الاستمتاع برصيد يومي للمأكولات والمشروبات بقيمة 699 درهماً يمكن الاستفادة منه بالكامل داخل المطاعم الموجودة في الفندق.

وفي إطار عروض الصيف الترويجية الخاصة بالفندق، يمكن لأعضاء برنامج أكور ليف ليمتلس الاستمتاع بالإقامة في غرفة أو جناح فاخر مع تخفيض 30 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة وفطور مجاني. ويتوفر العرض حتى 15 سبتمبر حصرياً لأعضاء برنامج أكور ليف ليمتلس.

ويمكن للأطفال الإقامة وتناول الطعام مجاناً في منتجع أتلانتس النخلة عند حجز العائلات لإقامة مع فطور في المنتجع، أو الاستمتاع بتناول طعام الفطور والعشاء مجاناً عند حجز إقامة مع فطور وعشاء.

ويقدم فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا باقة فاميلي تايم للحجوزات على الغرف والأجنحة العائلية، والتي تشمل وجبة فطور يومية مجانية للكبار، كما يمكن للأطفال حتى 16 سنة تناول الطعام مجاناً أثناء إقامتهم في الفندق. كما تتوفر الكثير من الألعاب والأنشطة الرائعة للأطفال، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة في الساعة 2 ظهراً.

ويمكن للعائلات المقيمة في منتجع حبتور جراند في دبي مارينا الاستمتاع بتخفيض 50 بالمئة على الغرفة الثانية، بالإضافة إلى فطور مجاني وتخفيض 50 بالمئة على علاجات السبا، وتذاكر مجانية لحضور عرض لا بيرل لشخصين بالغين وطفلين.

ويدعو منتجع وان آند أونلي دبي الضيوف للاستمتاع بعطلة فندقية فاخرة تشمل تخفيضات على أماكن الإقامة العائلية المكونة من غرفتي نوم.

وسيحصل الضيوف الذين يقومون بحجز ثلاث ليالٍ أو أكثر على تذاكر مجانية لدخول حديقة أكوافنتشر المائية، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة مختارة من الأنشطة الرائعة أثناء إقامتهم.

ويمكن للسكان والزوار الذين يقومون بتسجيل الوصول إلى فندق سيزرز بالاس دبي تحقيق الاستفادة القصوى من العرض العائلي الخاص بالفندق خلال موسم الصيف، والذي يشمل الدخول اليومي إلى حديقة لاغونا المائية أو ذا جرين بلانيت، بالإضافة إلى فطور للعائلة بأكملها في مطعم باكانال، والاستمتاع بغروب الشمس للآباء المقيمين في الأجنحة العائلية، إلى جانب القيام بأنشطة مجانية يومية داخل المنتجع للأطفال واليافعين، علاوة على إمكانية دخول نادي إمباير كلوب للأطفال تحت 12 سنة.

كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بدخول الشاطئ الخاص بالفندق والمسابح التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها ومركز اللياقة البدنية.

فنادق المدينة

يقدم فندق بارك ريجس كريس كين دبي تخفيضات على الإقامة العائلية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتخفيض 50 بالمئة على أسعار الأجنحة الفندقية الكبيرة مع فطور مجاني، وتخفيض 50 بالمئة على تناول الطعام في أي من المطاعم الموجودة داخل الفندق.

كما يقدم الفندق ما يصل إلى 4 تذاكر بنصف الثمن لدخول دبي باركس آند ريزورتس وذلك عن كل حجز، كما يمكن لطفل واحد تحت سن السادسة الإقامة مجاناً. يسري العرض حتى 30 سبتمبر المقبل.

ويقدم فندق أرماني دبي، الذي يقع في برج خليفة، دخولاً مجانياً إلى عدد من أفضل معالم المدينة، بما في ذلك دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، ومنتزه الواقع الافتراضي، وقمة برج خليفة في الطابق 148.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالرفاهية المطلقة خلال الإقامة الفندقية في بالازو فيرزاتشي دبي، أكثر المنتجعات الحضرية أناقة على مستوى المدينة.

ويشمل عرض مفاجآت صيف دبي الذي يقدمه الفندق الإقامة في جناح غراند، وتذاكر دخول مجانية لشخصين بالغين وطفلين إلى الوجهات التالية: حديقة لاغونا المائية، ودبي باركس آند ريزورتس، وعرض لا بيرل.

وسيحصل الضيوف أيضاً على فطور مجاني ورصيد للمأكولات والمشروبات. فيما يتطلب تفعيل العرض حجز إقامة لمدة سبعة أيام على الأقل. يتم تقديم تذاكر الوجهات الترفيهية مرةً واحدة لكل حجز.

وسيبهر فندق إس إل إس دبي ضيوفه من خلال باقة SPAcation. حيث يمكن للضيوف حجز جلسة علاج لشخصين مدتها 90 دقيقة، والاستمتاع بإقامة لشخصين في إحدى غرف الفندق.

ويتوفر العرض حتى 30 سبتمبر، ويشمل الإقامة لليلة مع فطور والدخول للسبا الخاص بالفندق ومركز اللياقة البدنية والمسبح الموجود في الطابق 75، وجلسة سبا علاجية لمدة 90 دقيقة لشخصين.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعطلة خمس نجوم في أرقى أحياء دبي بفندق سوفيتيل داون تاون دبي. ويشمل عرض مفاجآت صيف دبي أسعاراً خاصة للغرف، وفطوراً مجانياً لشخصين، وتذكرتين إلى آي إم جي عالم من المغامرات.

ويتصل الفندق مباشرةً بدبي مول لتسهيل الاستفادة من العروض الترويجية الصيفية. لمزيد من المعلومات أو للحجز مباشرة زوروا موقعنا https://www.sofitel-dubai-downtown.com/.

ويقدم فندق العنوان دبي مول وفندق العنوان بوليفارد دبي للعائلات تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة على الغرف الثانية، بالإضافة إلى تذكرة مجانية إلى دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية ومنتزه الواقع الافتراضي لكل شخص يقوم بحجز إقامة.

ويقدم فندقا العنوان سكاي فيو والعنوان وسط المدينة للضيوف تذاكر دخول دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، ومنتزه الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى قمة برج خليفة – الطابق 148.

ومن جهته يقدم جنة مارينا للشقق الفندقية وفندق إدج كريك سايد عرضاً ترويجياً رائعاً على الإقامة الفندقية حتى 4 سبتمبر. وتشمل الصفقات المناسبة للأطفال إقامة ووجبات مجانية للأطفال تحت 12 سنة. ولا يشترط العرض حداً أدنى للإقامة، ما يجعله مثالياً للعائلات.

ويمكن للضيوف حجز غرفتين في فندق وأبراج شيراتون دبي الخور، والحصول على غرفة ثانية بنصف السعر، بالإضافة إلى تذكرة دخول إلى دبي باركس آند ريزورتس لكل ضيف. ويسري العرض على ما يصل إلى شخصين بالغين وطفلين تحت 12 سنة.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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