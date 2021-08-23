«نورث لادر» تشجع الشركات والأفراد على التبرع بالأجهزة الإلكترونية القديمة

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة «نورث لادر» - منصة التداول الآمنة، الأولى من نوعها لبيع الأصول الفاخرة والإلكترونيات المستعملة، عن شراكتها مع دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع العملاء والشركات على التبرع بالأجهزة الإلكترونية القديمة الصالحة للاستخدام للأعمال الخيرية، مع التبرع بعائدات المبيعات إلى دبي العطاء. وستخصص التبرعات لتمويل تعليم الأطفال والشباب في الدول النامية.

تعمل دبي العطاء على تزويد الأطفال والشباب في البلدان النامية بفرص الحصول على التعليم السليم. ويتم تحقيق ذلك من خلال تمويل البرامج التعليمية التي تهدف إلى أن تكون متكاملة ومؤثرة ومستدامة وقابلة للتطوير. وحتى اليوم، أطلقت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها برامج تعليمية وصلت إلى أكثر من 20 مليون مستفيد في 60 دولة نامية.

وقال سانديب شيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نورث لادر»: «يسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع دبي العطاء ونأمل أن تشجع هذه المبادرة الناس على التبرع بالأجهزة القديمة الصالحة للاستخدام، وذلك للمساعدة في تعليم الأطفال المحتاجين في عدد من البلدان النامية، مما يساعد على تحسين حياة أولئك الذين يستحقون المزيد».

من جهته، قال عبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: لطالما كان المجتمع الإماراتي من أبرز الداعمين لجهود دبي العطاء المتمثلة بتمكين الأطفال والشباب المحرومين في البلدان النامية للحصول على فرص متساوية في التعلم. سيوفر تعاوننا مع «نورث لادر» الآن لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات منصة مخصصة لإحداث فرق من خلال تزويدهم بخيار سهل ومريح للتبرع بأجهزتهم الإلكترونية القديمة. تعد هذه المبادرة فرصة فريدة للأفراد والمؤسسات للمساهمة في أي وقت في جعل الحصول على التعليم المتكافئ حقاً وواقعاً عالمياً للجميع.

يوجد حالياً في الإمارات أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي متداول. ومع استمرار عالمنا في التحول إلى عالم رقمي، يزداد انتشار الهواتف الذكية بقوة. في المعدل، يستبدل الأشخاص هواتفهم الذكية بين فترة 24 إلى 36 شهراً، وعادةً ما تكون أجهزتهم القديمة إما غير مستخدمة أو يتم التخلص منها، وهذا أحد الأسباب لإطلاق هذه المبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة قد انطلقت، حيث تقدم «نورث لادر» خدمة استلام الأجهزة من المنزل للمتبرعين المهتمين الذين يمكنهم إجراء الحجز عبر https://northladder.com/en/dubai-cares. وتمت الموافقة على هذه الحملة الخيرية من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD) بموجب تصريح رقم 4053.

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