وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلع على تقنيات «تيكاب» للتحول الرقمي

المصدر: الشارقة- البيان

زار فريق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة «تيكاب» المحدودة، المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات وأجهزة التحكم وكابلات البيانات والكابلات المقاومة للحريق، وناقلات الطاقة منخفضة الجهد، وذلك للاطلاع على آليات التحول الرقمي في الشركة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في محور تعزيز جهود الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

وتأتي الزيارة ضمن مساعي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقة التكاملية والتعاون وبناء الشراكات المستدامة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي، لا سيما في وقت تتسارع فيه الخطى، من أجل تبني الحلول التكنولوجية بديلاً للمنظومة التقليدية في الإنتاج والتصنيع.

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، يهمنا الاطلاع على أبرز التجارب الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي، واستمعنا في شركة «تيكاب» إلى قصص النجاح، وخطط التوسع المستقبلي، فيما عرضنا عليهم فرص التطور والتوسع الممكنة باستخدام عناصر التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: إن الوزارة تركز من خلال استراتيجيتها على مجموعة من المحاور التي ستنتقل بالصناعة الإماراتية إلى آفاق جديدة، خصوصاً أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتدعم نمو الصناعات الوطنية من أجل تعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، في سياق وطني يستهدف تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأكد القاسم أن فريق التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة معنيّ بصورة أساسية في تعزيز استخدامات الثورة الصناعية الرابعة والحلول الذكية في خطوط الإنتاج بالمصانع، وهو ما بحثناه مع إدارة الشركة، فضلاً عن آخر مستجدات التحول الرقمي لديهم، الأمر الذي سيعزز الأنشطة الصناعية عالية التقنية، ويسرع الخطى نحو النموذج الصناعي القائم على المعرفة والابتكار وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقدم فريق التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، نبذة تعريفية عن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستمع إلى شرح فني عن آخر تطورات خطوط الإنتاج في الشركة، فيما عقب ذلك جولة تعريفية داخل خطوط الإنتاج.

يذكر أن شركة «تيكاب» المحدودة، تعمل في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، وحاصلة على شهادات اعتراف دولية بتوافق منتجاتها مع أبرز المعايير الدولية، وتصدر منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا، ضمن قصة نمو وطنية وبيئة داعمة لنجاح الاستثمارات الصناعية في دولة الإمارات.

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