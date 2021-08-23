مركز دبي التجاري العالمي يوقع اتفاقية معها مدة خمس سنوات

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المطورة لمشروع قرية إكسبو، وهي المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، لتزويد «قرية إكسبو» خدمات متكاملة لإدارة المرافق.

وستغطي الاتفاقية، التي تمتد مدة خمس سنوات، قرية إكسبو المُشيدة على مساحة إجمالية تصل إلى 4,892,040 قدماً مربعةً، والتي سيقيم فيها المشاركون في إكسبو 2020 دبي.

وقد وقع الاتفاقية ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، ومحمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إمداد، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي يوم أمس.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر إمداد فريقاً متخصصاً يضم 165 فنياً وعامل تنظيفٍ لتقديم مجموعةٍ واسعةٍ من خدمات إدارة المرافق في مختلف المرافق السكنية والتجارية والمجتمعية بقرية إكسبو.

كما ستقدم إمداد خدمات توريد العمالة والتنظيف المتخصصة، والتي تشمل التنظيف العام وتنظيف أحواض السباحة وتعقيم وتنظيف خزانات المياه إلى جانب الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والأعمال المدنية وخدمات البنية التحتية.

وبهذه المناسبة، أوضح ماهر عبدالكريم جلفار، قائلاً: «يلعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم إكسبو 2020 دبي من خلال تطوير قرية إكسبو، التي بدأت فعلياً بالترحيب بالمشاركين في الحدث العالمي.

ونحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع مجموعة إمداد لخدمة قرية إكسبو، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الممكنة للمشاركين، إذ تدعم إمداد مرافقنا المختلفة منذ عدة سنوات بإمكاناتها المتقدمة والمرنة، ومعايير خدماتها العالية».

وأضاف جلفار: «تعكس شراكتنا مع إمداد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة التزامنا استدامة عمليات قرية إكسبو، والتي ستُخصص بعد انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي لتلبية الطلب المتوقع لدستركت 2020 المخطط تطويرها مستقبلاً».

من جهته، أعرب محمود رشيد عن اعتزازه بالحصول على العقد الجديد، منوهاً: «ستقدم إمداد بموجب هذا العقد خدماتٍ آمنة وصحية وفعالة في مختلف مرافق قرية إكسبو.

ما من شكٍ في أن فوزنا بهذا العقد يعد من أبرز منجزاتنا في الفترة الماضية، ويمنحنا فرصةً مهمةً لتأكيد ريادتنا في هذا القطاع، فضلاً عن الارتقاء بعلاقتنا بمركز دبي التجاري العالمي لمستوى جديد».

وحول خبرات ومهارات وجهوزية إمداد لتقديم خدمات إدارة مرافق متكاملة للمشاريع الكبرى مثل قرية إكسبو، قال محمود: «الخبرات الواسعة التي تملكها إمداد، والكفاءة المهنية لفريق عملنا ستضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والكفاءة في قرية إكسبو. ونحن على ثقةٍ تامةٍ بأن كوادرنا مؤهلةٌ تماماً لتلبية توقعات ممثلي الدول المشاركين في هذا الحدث الضخم بخلفياتهم وثقافاتهم المتنوعة».

وتقع قرية إكسبو على شارخ الشيخ محمد بن زايد (E311) بجوار موقع إكسبو 2020 دبي، وهو المجمع السكني الرسمي الذي سيحتضن المشاركين في الحدث العالمي.

وتتميز القرية بقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وهي تتيح وصولاً سهلاً إلى المناطق التجارية الأسرع نمواً في دبي، وتضم عدة مجمعات من الشقق السكنية بفئات مختلفة تتراوح بين استوديوهات وشقق بأربع غرف نوم مزودة جميعها مواقف للسيارات، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعةٍ من المتاجر والمرافق المجتمعية.

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