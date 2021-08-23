"الطاقة والبنية التحتية" تحصد 13 جائزة عالمية خلال العام الجاري

المصدر: وام

حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية 13 جائزة عالمية من بداية العام الجاري 2021 نتيجة كفاءة مشاريعها ومبادراتها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل ونجاحها في تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات والموارد لدعم تميزها وريادتها في المجالات ذات الصلة.

وتحرص الوزارة على تحقيق إنجازات وفق أفضل الممارسات العالمية والتي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عاماً المقبلة والتي تحمل في ثناياها الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.

وشملت الجوائز التي حصدتها الوزارة منذ بداية العام الجاري سبع جوائز عالمية في فئات مختلفة ضمن جائزة "ستيفي العالمية" - التي تعتبر واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في العالم - وهي عن "فئة الإدارة المبتكرة في الطرق" التي ساهمت في رفع مكانة الوزارة في مجال جودة الطرق والسعادة المجتمعية وتقليل معدل الحوادث ولها دور في محافظة الدولة على مرتبة الإمارات في المؤشرات الدولية لتكون رائدة في الطرق والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم و "فئة برنامج العام للصحة والسلامة والبيئة" من خلال تطبيق الوزارة أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل ومشاريع البناء عبر إطلاق عدة مبادرات للصحة والسلامة المهنية وفئة "منصة ادارة الاعمال" من خلال إنشاء وتنفيذ فكرة النظام الإلكتروني لإدارة أصول البنية التحتية "نظام ماكسيمو" الذي حقق ارتفاعا في مؤشر القدرة التنافسية العالمية ضمن العشرة المراكز الأولى عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية عبر الحد من عمليات الصيانة والحفاظ على استدامة المباني و"فئة الإنجاز في مجال الموارد البشرية" التي تساهم في دعم الكفاءات والمهارات والمواهب والابتكار في الأنظمة الحكومية عن منصة شهادات عدم الممانعة وفئة "أفضل استجابة للتعامل مع كوفيد - 19 " من خلال "منصة كوفيد" التفاعلية وفئة "أفضل موقع إلكتروني حكومي" ضمن معايير المواقع الإلكترونية الحكومية فضلا عن فوز الوزارة بجائزة "التميز في خدمة العملاء".

كما فازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بجائزة "أفضل موقع الكتروني حكومي" ضمن معايير المواقع الإلكترونية الحكومية بالإضافة إلى فوزها بجائزتين عالميتين لفئة "أفضل عملية أو منتج في الاستدامة" وفئة "أفضل دعم رئيسي خلال كوفيد - 19 في مجال النقل البحري" إلى جانب فوزها بـ "جائزة التميز العالمية" الصادرة عن منصة الدولية للحكومات Global Government Platform الأمريكية وجائزة " أفضل الأعمال البريطانية Best Business Award" وجائزة "أفضل مشروع مبتكر".

ولفتت وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن مثل هذه الجوائز العالمية المرموقة تستهدف تعزيز سمعة الوزارة ضمن تطبيق استراتيجيتها المستقبلية وتبنيها لأفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات الرائدة والمبتكرة تحقيقاً لرؤيتها "الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل.

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