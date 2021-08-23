اقتصادية دبي تفوز بأربع جوائز ضمن فئات "ستيفي العالمية"

المصدر: وام

فازت اقتصادية دبي بأربع جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة عالمياً في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة.

وحصدت اقتصادية دبي الجائزة الفضية عن فئة أفضل جهة حكومية أو غير ربحية كبيرة، والجائزة الفضية عن فئة أفضل استجابة لجائحة كوفيد 19 فئة (الخدمة الأكثر قيمة)، وذلك عن مبادرة منصة مرصد الأسعار اليومي التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والجائزة الفضية عن فئة أفضل موقع الكتروني وتطبيق حكومي وذلك عن تطبيق EngageDXB التابع لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، والجائزة البرونزية عن فئة أفضل استجابة لجائحة كوفيد-19 الاستجابة الحكومية الأكثر قيمة.

وقال سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "نسعى في اقتصادية دبي الى المشاركة في الجوائز العالمية والإقليمية لتجسيد وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة دبي عالمياً، والتي أصبحت مثالاً يحتذى به في التطور والتقدم والإنجاز

..ويعكس الحصول على جوائز ستيفي العالمية اعترافاً بالجهود الاستثنائية التي تبذلها اقتصادية دبي لخلق بيئة مثالية تبرز إنجازات كوادرها في مجال تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول الى التفرد والتميز".

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية باقتصادية دبي: "يعد الحصول على جوائز ستيفي العالمية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل اقتصادية دبي الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، خصوصاً خلال السنوات الأربع الماضية والتي حصدنا فيها على ما يقارب 35 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية، الأمر الذي يعكس مساعي اقتصادية دبي للارتقاء بإنجازاتها ومشاريعها المبتكرة والتي تستند إلى كفاءة موظفيها وتميزهم".

ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "توفير تجربة تسوق آمنة وسعيدة للمستهلكين كانت إحدى النقاط المحورية التي ركزنا عليها في اقتصادية دبي خلال مرحلة الوباء وذلك من خلال الجهود والالتزام المستمر لموظفينا ودعم شركائنا والمنصات الرقمية ..ويسعدنا أن نرى أعلى تقدير عالمي لجهودنا من خلال الحصول على جوائز ستيفي العالمية".

وأطلقت جوائز ستيفي العالمية في عام 2002 لتكريم والاعتراف بالإنجازات والمساهمات الإيجابية والفعالة للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم ..وتوجد ثمانية برامج متخصصة لجوائز ستيفي العالمية.

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