«كي ون ريالتي» تشارك في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كي ون ريالتي جروب، العاملة في مجال العقارات، عن مشاركتها النشطة في معرض «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «Cityscape Global».

وقالت الرئيس التنفيذي والمؤسس ورئيسة المجموعة العقارية، ديانا ماجاريو، إن تلك المشاركة تعد نوعاً من التميز وفرصة رائعة لشركتها لتعرض تميزها في هذا الحدث الكبير الذي سيتم افتتاحه في دبي في أكتوبر، 2021.

وأضافت: لن نتمكن فقط من التعرف إلى عملاء جدد وتوسيع شبكتنا، بل أيضاً سوف نتمكن من مشاركة الأفكار والرؤى الجديدة مع الآخرين في الصناعة نفسها».

وتابعت: «أعتقد أيضا أن هذا الحدث العظيم لن يكون فقط سبباً في زيارة الضيوف لدبي، لكنه في حقيقة الأمر سوف يساعدهم على فهم البلاد وتقديرها بالشكل المناسب، ما سيدفعهم للرغبة في العيش فيه».

وأضافت: «مما لاشك فيه فهناك الكثيرون ممن لديهم الاستعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من احتواء انتشار وياء كورونا بسرعة ملفتة، إضافة إلى كونها محور تجاري رئيسي. ومن المؤكد إنExpo 2020 سوف يجلب المزيد من فرص الاستثمار إلى الدولة».

وقالت ديانا: «لحسن الحظ، أتاحت دائرة الأراضي في دبي خدمة التسجيل عن بعد، حيث تمكننا من إنهاء المعاملات المتعلقة بالعقارات من دون الحاجة إلى حضور البائع والمشتري»

تقدم "كي ون ريالتي جروب" خبرتها على مدار 14 عاماً في المجال العقاري في دبي لتقديم حلول عقارية للمستثمرين الجدد وللمستثمرين المحنكين كما تقدم خدماتها لأكثر من 1000 عميل شهريا داخل الإمارات وخارجها بما لديها من حافظة تشمل أكثر من 1500 عقاراً ومبنى ذات خصائص حصرية.

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