«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول مصرف رقمي في العالم للشباب والصغار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم رسمياً عن إطلاق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً.

وكشف أبوظبي الإسلامي، في مؤتمر صحفي عقد عن بعد، أن مصرف "أموالي" الرقمي يُعد مبادرة ريادية تنضوي تحتها مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة، حيث يتمثّل هدفه في تمكين العملاء من الشباب للاستمتاع بطرق جديدة كلياً في تلبية احتياجاتهم المصرفية دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة أحد الفروع المصرفية.

تأسس المصرف الرقمي الجديد بالتعاون مع "منتدى المؤسسين"، وهي مجموعة من الشباب الإماراتي وآبائهم، بهدف تمكين الشباب من العملاء للاستمتاع بتجربة مصرفية مخصصة وتعزيز معرفتهم المالية والحصول على عروض شخصية تتناسب مع أسلوب حياتهم، وكل ذلك تحت إشراف اولياء الأمور.

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