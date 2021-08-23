أدنوك توقع اتفاقيات بنحو مليار دولار لتنفيذ خدمات هندسية لمشاريع رئيسية

المصدر: وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية، وذلك لمشاريع رئيسية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك لدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وتصل القيمة المجمعة للاتفاقيات التي تم توقيعها مع ثمانية من كبار المقاولين الهندسيين العالميين إلى حوالي 3.67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي)، وسوف تساهم في إعادة توجيه 50% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال مدة الاتفاقيات بين 2021 و 2026 .. وتعتمد هذه الاتفاقيات على المتطلبات المتوقعة لخدمات هندسة المشاريع الخارجية عبر مجموعة أدنوك.

وتؤكد الاتفاقيات نهج أدنوك الذكي في عمليات التوريد والمشتريات والذي يمكّنها من تعزيز القيمة والجدوى التجارية عبر محفظة أعمالها، حيث تمكنت أدنوك عبر هيكلة الاتفاقيات مع مجموعة من كبار المقاولين بدلاً من الشراء من خلال الاتفاقيات الفردية الصغيرة من تأمين الشروط والأحكام المتفق عليها مسبقاً، وبالتالي تقليص فترة المناقصات لعدة أشهر والحصول على أسعار تنافسية عبر الاستفادة من العقود طويلة الأجل التي تخدم مجموعة أعمالها بالكامل، كذلك تعزيز إدارة ومراجعة أداء المشاريع والمقاولين على مستوى المجموعة.

وبهذه المناسبة قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي : نحن سعداء للغاية بالتعاون مع ثمانية من كبار المقاولين الهندسيين لتقديم أفضل الخبرات الهندسية في مشاريعنا الاستراتيجية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمالنا في سلسلة القيمة .. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات الإطارية بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية، وستسهم الطبيعة الذكية لهذه الصفقات في تحقيق توفير كبير في التكاليف، وتحسين الجداول الزمنية لتسليم المشاريع، وتعزيز مرونة أدنوك لدفع أهداف النمو والاستجابة بشكل استباقي للمتطلبات والمتغيرات السريعة لأسواق الطاقة.

وأوضح : بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل متخصصة إضافية لمواطني الإمارات، تتضمن هذه الاتفاقيات التزامات بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بشكل أساسي في دولة الإمارات، بما يضمن إعادة توجيه القيمة الى الاقتصاد المحلي عبر العقود التي نقوم بترسيتها.

ووقعت أدنوك الاتفاقيات الإطارية مع كل من "أميك انترناشيونال ليمتد (إحدى شركات وود غروب)"، و"فلور"، "ماكديرموت"، و"موت ماكدونالد"، و"إس إن سي لافالين إنترناشيونال ارابيا-أبوظبي"،(إحدى شركات كينتك غروب) و"تكنيب إنيرجيز"، و"وورلي"، ومشروع مشترك بين "تكنيكاس ريونيداس" وشركة "إن بي سي سي" .. وتصل مدة الاتفاقيات إلى خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين، وهي تتضمن التزام الشركات الثماني بإعداد وتشغيل برامج تدريب لتطوير الخبرات المحلية وتمكين نقل الخبرات والمهارات.

وتعمل أدنوك في إطار استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على العقود طويلة الأجل مع عدد محدود من الموردين الذين يوفرون استقراراً وموثوقية في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية.

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