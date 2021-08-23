1.5 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرّفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.5 مليار درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 700.55 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 228.29 مليون درهم و222 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 472.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة مردف بتسجيلها 10 مبايعات بـ 57 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.26 مليون درهم منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 57.54 مليون درهم و84 رهن فلل وشقق بقيمة 216.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 78 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الهبات 31 هبة بقيمة 587.84 مليون درهم وكان أهمها بنخلة جميرا بـ 511 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بـ 33 مليون درهم.

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