الأسهم تربح 13.2 ملياراً تفاؤلاً بالتوزيعات وإدراجات «فوتسي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 13.2 مليار درهم في ختام جلسة أمس، وسط جملة من المحفزات الإيجابية على رأسها نهاية ماراثون الإفصاحات عن النتائج النصفية بأرباح فاقت التوقعات، وترقب المستثمرين للتوزيعات النصف سنوية، فضلاً عن إضافة 7 شركات مدرجة على مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.01% ليغلق عند 2866.97 نقطة بالغاً أعلى مستوياته في شهرين بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات عدا التأمين والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي 0.77% ليصل إلى 7679.24 نقطة مقترباً من قمته التاريخية السابقة بدعم رئيسي من مكاسب المؤشرات القطاعية كافة باستثناء التأمين.

وجذبت الأسهم سيولة بنحو 1.46 مليار درهم، منها 1.29 مليار في أبوظبي و165.13 مليوناً في دبي، وجرى تداول 381.42 مليون سهم، موزعة بواقع 114.92 مليوناً في أبوظبي و266.5 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 6852 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.97% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.98% و«الإمارات دبي الوطني» 1.11%، وزاد قطاع العقار 1% بعد نمو «إعمار العقارية» 1.22% و«إعمار مولز» 1% و«الاتحاد العقارية» 2.26% و«داماك» 0.8% فيما استقر «ديار» و«إعمار للتطوير».

ونما قطاع الاستثمار 1.8% بعد صعود «دبي للاستثمار» 2.19% و«سوق دبي المالي» 0.91% بينما انخفض «شعاع كابيتال» 1.1%، وزاد قطاع النقل 1.8% علي وقع مكاسب «العربية للطيران» 1.43% و«أرامكس» 2.13% و«الخليج للملاحة» 1.07%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 47.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 41.31 مليون درهم، ثم «سلامة للتأمين» 11.57 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 8.75%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.55%. وعمد المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 11.13 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم نمو سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.73% بعد مكاسب «أبوظبي الأول» 1.07% و«أبوظبي التجاري» 0.4%. فيما نما قطاع الاستثمار 0.26% مستمداً الدعم من ارتفاع «العالمية القابضة» 0.07% و«ألفا ظبي» 0.35% و«الواحة كابيتال» 5.08% فيما استقر «إشراق».

وزاد قطاع العقار 0.32% بعد نمو «الدار» 0.24% و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%. وارتفع قطاع الاتصالات 1.39% مدفوعاً بصعود «اتصالات» 1.32% و«الياه سات» 3.85%. ونما قطاع الطاقة 1.24% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.79% و«طاقة» 1.61% بينما انخفض «دانة غاز» 0.11%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 281 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 268.24 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 237.3 مليون درهم.

مؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت المؤسسات نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 933 ألف درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 514.6 ألف في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 514.6 ألف، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 933 ألف درهم.

إفصاحات

● تعقد «سوداتل» اجتماع الجمعية العمومية 29 أغسطس الجاري، للنظر في توصية المجلس بتوزيع أرباح عينية عن 2020.

● أعلنت «ميثاق» للتأمين التكافلي عدم المضي في عملية زيادة رأس المال، بسبب استجابة عدد أقل من المتوقع من قبل المستثمرين، على أن يتم إعادة الأموال المستلمة من قبل المكتتبين بحد أقصى 26 أغسطس.

● أعلنت «القدرة القابضة» تعيين خليفة يوسف الخوري عضواً منتدباً إضافة لمنصبه الحالي كونه نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وستعقد الشركة اجتماع جمعية عمومية 16 سبتمبر المقبل للنظر في العدول عن قرار الجمعية السابقة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى 984.38 مليون درهم.

● كشفت «أبوظبي لبناء السفن» عن شطب خسائر متراكمة، بقيمة 81.4 ألف درهم كما في 31 ديسمبر الماضي مقابل احتياطاتها القانونية 88.7 ألف درهم.

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