«ضمان» تُعلن عن أداء قياسي جديد للصناديق الإسلامية

أعلنت «ضمان للاستثمار» عن أداء قياسي جديد للصناديق الإسلامية للاستحقاق المُحدّد المُدّة، بعد أن أطلقت أول صندوق إسلامي للاستحقاق المُحدّد المدّة في نوفمبر 2020، حيث وضع معايير للأداء القياسي في المنطقة. وخلال أقل من عامٍ على تأسيسه، جمع الصندوق المُحدّد المُدّة إجمالي 77.59 مليون دولار من الأصول المُدارة، ما جعله أحد أكبر الصناديق الإسلامية للاستحقاق المُحدّد المدّة في الإمارات والمنطقة.

وقال نبيل الرنتيسي، العضو المنتدب لإدارة الثروات في «ضمان للاستثمار»: يتماشى الإطلاق مع استراتيجيتنا المتمثّلة في مواصلة الاستفادة من الابتكار في المنتجات لتقديم حلٍّ استثماري متنوّع يوفّر عائدات مستدامة.

من جهته، قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في «ضمان للاستثمار»: نؤكّد على التزامنا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تُلبّي متطلّبات قاعدة عملائنا. (دبي - البيان)

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