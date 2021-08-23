7 أسهم إماراتية على مؤشّرات «فوتسي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت المراجعة نصف السنوية لمؤسسة «فوتسي راسل» العالمية، عن إضافة 7 أسهم إماراتية على مؤشراتها للشركات ذات رأس المال الكبير والصغير، والصغير جداً.

وأوضحت «فوتسي»، وفق بيانات رسمية، أنها أضافت سهم «أدنوك للتوزيع»، لمؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، والمؤشر القياسي العالمي، فيما تم إضافة «ديار للتطوير»، على مؤشر رأس المال الصغير جداً، وذلك بعد استبعادها من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وذكرت «فوتسي» أنها أضافت أيضاً لمؤشر رأس المال الصغير جداً، كلاً من «الواحة كابيتال» و«أركان لمواد البناء» و«سيراميك رأس الخيمة» و«بالمز الرياضية» و«مخازن زي»، بينما تم استبعاد مجموعة «أغذية» من المؤشر ذاته.

وأشارت إلى أن التعديلات ستكون فاعلة، اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل، أي بعد إغلاق 17 سبتمبر، فيما يمكن أن تخضع القائمة للمراجعة، حتى إغلاق 3 سبتمبر، واعتباراً من 6 سبتمبر، تعتبر نهائية.

من جانبها، قالت «أدنوك للتوزيع»، إن الإدراج يأتي للتوسع في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، بعد أن استوفت الشركة جميع شروط الإدراج، حيث ستصبح الآن جزءاً من هذا المؤشر، الذي يحظى باهتمام واسع، ويُعد بمثابة نقطة انطلاق لمؤسسات الاستثمار العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم «أدنوك للتوزيع» جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

علامة

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: يأتي إدراج «أدنوك للتوزيع» في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، في أعقاب إدراجها ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، في مايو 2021، ليشكل علامة بارزة أخرى في مسيرة نجاح سهم الشركة، ما سيعزز جاذبية الشركة للاستثمار، ومكانتها وسط المستثمرين الدوليين.

كما سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في أسهم «أدنوك للتوزيع».

وأضاف: يدل هذا الإدراج، على مسيرة نمو الشركة الناجحة، ومكانتها الراسخة في قطاع توزيع الوقود. وسنركز على تعزيز وتحديث تجربة تسوق العملاء، وتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، كما سنعمل خلال مرحلة توسعنا المقبلة، على تحقيق فوائد طويلة المدى للمساهمين.

طرح خاص

وفي سبتمبر 2020، نفذت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بنجاح، عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» (بقيمة 1 مليار دولار أمريكي). وتم بيع هذه الأسهم لمؤسسات استثمارية، ما أدى إلى زيادة التداول الحر إلى 20 %.

وفي مايو 2021، طرحت «أدنوك» 3 % إضافية من أسهم رأس المال المسجل لـ «أدنوك للتوزيع» (بقيمة 445 مليون دولار)، ما زاد التداول الحر إلى 23 %. وتزامنت هذه العملية مع طرح «أدنوك» لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 1.195 مليار دولار. وتمثل هذه السندات نسبة 7 % من رأس المال المسجل لـ «أدنوك للتوزيع»، وهي مستحقة الدفع في 2024.

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