«حرة دبي» ضمن أهم الأسواق عالمياً

المصدر: (دبي- سيد صالح)

اختيرت سوق دبي الحرة واحدة من شركات الأسواق الحرة الرائدة والرئيسية على مستوى العالم، وفقاً لتقرير أصدرته شركة «ادرويت ماركت ريسيرش» الأمريكية المتخصصة في بحوث الأسواق.

وتوقع التقرير أن تواصل السوق النمو في حجم تعاملاتها، خلال الفترة من الآن وحتى عام 2027، كما رجح أن تعزز اعتمادها على التقنية المتقدمة في تسيير عملياتها.

وتضمن التقرير 8 شركات للأسواق الحرة باعتبارها الأهم عالمياً، وهي مجموعتين فرنسيتين، وهما مجموعة «إل في إم اتش» و«لاغاردي ترافيل ريتيل»، إلى جانب شركة «دوفري» السويسرية لمتاجر التجزئة، «لوت ديوتي فري» الكورية الجنوبية للأسواق الحرة، شركة «اير ريانتا إنترناشيونال» الأيرلندية القابضة، التي تتولى إدارة عدد من المطارات في أيرلندا، «جيمس ريتشاردسون كوربوريشن» الأسترالية لتجارة الأثاث عبر منافذ الأسواق الحرة، و«مجموعة الصين للأسواق الحرة المحدودة».

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