الأسهم تربح 13 ملياراً وسوق دبي لأعلى مستوياته في شهرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت المراجعة نصف السنوية لمؤسسة «فوتسي راسل» العالمية عن إضافة 7 أسهم إماراتية على مؤشراتها للشركات ذات رأس المال الكبير والصغير، والصغير جداً.

وأوضحت «فوتسي»، أنها أضافت سهم «أدنوك للتوزيع» لمؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير والمؤشر القياسي العالمي، فيما تم إضافة «ديار للتطوير» على مؤشر رأس المال الصغير جداً، وذلك بعد استبعادها من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

كما أضافت أيضاً لمؤشر رأس المال الصغير جداً كلاً من «الواحة كابيتال» و«أركان لمواد البناء» و«سيراميك رأس الخيمة» و«بالمز الرياضية» و«مخازن زي»، بينما تم استبعاد مجموعة «أغذية» من المؤشر ذاته. وأشارت إلى أن التعديلات ستكون فاعلة اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل، أي بعد إغلاق 17 سبتمبر، فيما يمكن أن تخضع القائمة للمراجعة حتى إغلاق 3 سبتمبر، واعتباراً من 6 سبتمبر، تعتبر نهائية.

وقالت «أدنوك للتوزيع» إن الإدراج يأتي للتوسع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بعد أن استوفت الشركة جميع شروط الإدراج، حيث ستصبح الآن جزءاً من هذا المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع، ويُعد بمثابة نقطة انطلاق لمؤسسات الاستثمار العالمية، مما يجعل أسهم الشركة جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: يأتي إدراج أدنوك للتوزيع في المؤشر في أعقاب إدراجها ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في مايو 2021 ليشكل علامة بارزة أخرى في مسيرة نجاح سهم الشركة، مما سيعزز جاذبية الشركة للاستثمار ومكانتها وسط المستثمرين الدوليين، كما سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في أسهم أدنوك للتوزيع.

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