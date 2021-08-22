ميلانو تكافئ 200 شريك أعمال في الإمارات برحلة إلى جورجيا

المصدر: دبي- البيان

عقدت العلامة التجارية الإيطالية «ميلانو»، المملوكة بالكامل لمجموعة الدانوب في دبي، اجتماع التجار السنوي الجمعة 20 أغسطس 2021، في هيلتون الحبتور سيتي، بحضور أكثر من 200 تاجر وشريك أعمال، وشهد الحدث أيضاً، إطلاق الكتالوج الجديد الذي قدم مجموعة جديدة من الأدوات والمنتجات الجديدة الخاصة بالعلامة، وذلك في إطار استراتيجيتها التسويقية.

والتي تتضمن حافزاً كبيراً للشركاء، من خلال تكريم شبكة أعمالها، حيث أعلنت العلامة التجارية هذا العام، عن رحلة إلى دولة جورجيا الجميلة، للتجار الذين يحرزون أرقاماً تسويقية كبيرة، حيث تعتبر ميلانو، أن شبكة الوكلاء الواسعة الخاصة بها، هي إحدى الركائز الأساسية لأعمالها، ففي عام 2017، كانت العلامة التجارية تحتفل بجهود ونجاح فريقها الأفضل أداءً في قطاع الأدوات الصحية، من خلال رحلة إلى سويسرا، تليها رحلة إلى إيطاليا، بواسطة كروز في عام 2018.

ومع ذلك، منع الوباء هذا من الاستمرار، ولكن عادت ميلانو بالمخطط، حيث بدأ السفر في الانفتاح مرة أخرى، يحرص الناس الآن على السفر، بعد عدم تمكنهم من القيام بذلك لمدة عامين تقريباً.

وقال أنيس ساجان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «نحن فخورون حقاً بقدرتنا على جمع التجار معاً في مكان واحد، ما يسهل على التجار الاستفادة من تجارب بعضهم البعض. تشعر ميلانو، كعلامة تجارية، بسعادة بالغة، لأنها حققت بنجاح، متوسط نمو سنوي بنسبة 20 %، وسط الجائحة».

وأضاف: «مع الصعاب والتحديات، تأتي الفرص، ونحن في ميلانو انتزعناها بكلتا يدينا. في الوقت الذي حدت فيه صناعتنا إلى حد كبير من وارداتها، لم نفعل ذلك، ولدينا مخزون كافٍ لتلبية جميع متطلبات السوق. شهدنا هذا العام، مزيداً من الأعمال، مقارنة بالسنوات السابقة مجتمعة، وكان وكلاؤنا أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو».

وأضاف أنيس ساجان إلى هذا القول: «على الرغم من التحديات التي تفرضها اضطرابات سلسلة التوريد، وما نتج عنها من ارتفاع في الشحنات، إلا أننا لم نتوقف، وغطينا أنفسنا حتى مارس 2022. نحن نرى الطلب على منتجاتنا لنكون أقوياء، ولا نريد أن نستهين بالأمر. بدلاً من ذلك، استخدمنا هذا كفرصة للوصول إلى مجموعة أكثر تنوعاً من العملاء، وتلبية احتياجاتهم.

وقد ترجم ذلك إلى استفسارات وطلبات، ليس فقط من الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، ولكن أيضاً من أفريقيا وآسيا وأوروبا. تتمثل رؤيتي في جعل ميلانو علامة تجارية عالمية، وسيكون معرض إكسبو 2020 في دبي هذا العام، بالتأكيد، بمثابة منصة رائعة».

واستعرضت العلامة كتالوج العام الجديد، الذي قدم مجموعة جديدة من الأدوات الصحية والكهرباء والبلاط ومنتجات الأجهزة التي تنضم إلى المجموعة العميقة والواسعة بالفعل، من منتجات النجوم الحالية، والتي تعد من أكثر المنتجات تقدماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ريزوان ساجان رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب «سيوفر معرض إكسبو 2020 القادم، مجموعة من الفرص لجميع الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وأنا متأكد من أن ميلانو ستنمو أيضاً بشكل متعدد».

وقال عادل ساجان العضو المنتدب في مجموعة دانوب، وهو أيضاً مدير دانوب هوم، حيث يمكن للمرء أن يجد جميع منتجات من ميلانو، قائلاً: «لقد تركت ميلانو بصمتها بالتأكيد في قطاع الحمامات والحلول المنزلية، حيث لدينا الآن عملاء قادمون، وطلب منتجات ميلانو على وجه التحديد. كل هذا، نتيجة للجودة المتسقة جنباً إلى جنب مع القدرة على تحمل تكاليف المنتجات التي تقدمها ميلانو».

وسمحت العلامة التجارية أيضاً، بالدخول في بعض الأعمال الوشيكة الإنجاز، حيث يجري العمل على قدم وساق في صالات عرض ميلانو الحصرية في إمارتي الشارقة وأبوظبي.

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