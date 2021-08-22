دريفت بيتش دبي يعيد افتتاح أبوابه في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

أعلن دريفت بيتش دبي، الوجهة البحرية الفاخرة في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج المرموق، عن إعادة افتتاح أبوابه يوم الجمعة 20 أغسطس بعد إغلاق مؤقت خلال موسم الصيف.

ويُشكل دريفت الوجهة المثالية لمن ينشدون الحصول على تجربة استرخاء فريدة، أو تناول غداء مميز من أطباق مطبخ بروفنسال الفاخر.

ويوفر عرض ليديز هو دريفت المخصص للسيدات أيام الاثنين والثلاثاء كرسي استجمام مقابل 100 درهم فقط، بالإضافة إلى كأس شراب فاخر عند الوصول؛ ويتيح عرض شيك وينزدايز لجميع ضيوفه دخولاً مجانياً إلى المسبح والشاطئ عند طلب الفطور أيام الأربعاء (وفي باقي أيام الأسبوع يقدّم حسم 50% لدخول المسبح والشاطئ بعد الفطور)؛ .

ويقدّم عرض روز سانسيت لجميع ضيوفه الفرصة لمشاهدة غروب الشمس مع الحصول على تشكيلة من الأزهار يومياً بين الساعة 6:00 مساءً و9:00 ليلاً؛ ويُقام سوبر ساب فيت، أشهر برامج التمارين الرياضية المكثفة في دبي، في المسبح المتماهي مع الأفق أيام الثلاثاء والسبت ابتداءً من الأسبوع الثاني من سبتمبر.

ويقدّم مطعم دريفت وجبة الفطور الشهية لضيوفه ابتداءً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 11:30 صباحاً، وتتضمن الخبز الطازج ومجموعة من أشهى المعجنات، فضلاً عن وصفته الخاصة من التوست بالأفوكادو، والفريتاتا الإيطالية، وطبق البيض المخفوق مع الكمأة، ما يجعل منه الوجهة الأمثل للاستمتاع بوجبة فطور صحية بجانب حوض السباحة.

ويقدّم المطعم البروفنسي الشهير في دريفت تجربة غداءٍ غامرة تنقل الضيوف في رحلةٍ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من الأطباق المستوحاة من تلك المنطقة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أطباق المقبلات التي تتضمن سلطة دريفت والسلطعون الملكي والحبار، قبل الانتقال إلى الوجبات الرئيسية، مثل الدجاج المُحضر على الطريقة البروفنسية أو طبق الروبيان الفرنسي.

والتي يحلو تناولها إلى جانب خيارات عديدة من أصناف شراب العنب المُحضر من أجود الكروم من جميع أنحاء العالم. ويحلو ختام الغداء في الهواء الطلق مع واحد من أطباق الحلويات التي يبدعها المطعم، مثل الخبز الفرنسي المُحمّص وحلوى ليل فلوتونت وحلوى ميل فوي.

ويركّز مطعم دريفت على استخدام أفضل المكونات العضوية الطازجة وتقديمها بأسلوب بسيط ليكون الوجهة الأولى لقضاء وقت مميز برفقة الأصدقاء ووسط أجواء مفعمة بالرقي.

ويمكن للضيوف بعدها التوجه للاسترخاء في حوض سباحة كبير ومتماهٍ مع الأفق ومضبوط الحرارة يوفر ملاذاً للتخلص من حرّ الصيف، والاستمتاع بمشروبات محضّرة بإتقان يحلو تناولها برفقة الأصدقاء. وبعد الاستمتاع بالأجواء المميزة في المسبح، يمكن للضيوف التوجه إلى ردهة حوض السباحة، التي تُعد مكاناً مثالياً للاسترخاء تحت أشعة الشمس.

وسيكون الضيوف على موعد مع تجربة شاطئية فاخرة ومثالية في الأكواخ الشاطئية الخاصة المفعمة بالهدوء والاسترخاء، والتي يتسع كل منها إلى ما يصل إلى عشرة أشخاص يقوم على خدمتهم نادل خاص، ويضم مسبحاً متماهياً مع الأفق مع تراسٍ خاص وحديقة بجانب البحر وردهة أنيقة ومرافق لتغيير الملابس، ويوفر إطلالات آسرة على نخلة جميرا وأفق دبي المذهل، وسط تصميمات أنيقة تنبض بالرقي.

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