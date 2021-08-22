«مفاجآت صيف دبي» تطلق تخفيضات «العودة إلى المدارس»

المصدر: دبي- البيان

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم عروضها المميزة مع تقديم المتاجر تخفيضات كبرى، والمزيد من العروض القيمة على جميع المستلزمات المدرسية، بما فيها الملابس والأجهزة الإلكترونية، وذلك بمناسبة «موسم العودة إلى المدارس»، وهو ما يتيح للعائلات شراء ما يحتاجون إليه بأسعار مخفضة.

وتسهم «مفاجآت صيف دبي»- التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي- من خلال العروض الترويجية السنوية لموسم العودة إلى المدارس في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للتسوق والسياحة، وأيضاً آمنة ترحب بجميع الزوار.

وتلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن للطلاب من جميع المراحل الدراسية الحصول على مستلزماتهم المدرسية الآن قبل فترة من بدء العام الدراسي الجديد، حيث تقدم متاجر التجزئة في هذا الموسم من مفاجآت صيف دبي عروضاً ترويجية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاج إليها الطلاب والأهل قبل العودة إلى المدرسة أو الجامعة.

وفي ما يلي نسلط الضوء على أبرز عروض العودة إلى المدارس في مختلف أنحاء دبي.

الأزياء

يتطلع كل الطلاب للتألق بأفضل إطلالة في يومهم الدراسي الأول، لذلك توفر أبرز علامات الأزياء عروضاً متنوعة لتواكب مختلف أزياء العملاء.

حيث تقدم علامة بينش عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً من تشكيلة محددة»، بينما تقدم علامة هيما عرض «اشتر ثلاث قطع واحصل على الرابعة مجاناً من تشكيلة محددة»، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من تخفيضات تصل حتى 70 في المئة من علامة «آر في سي إيه»، و50 في المئة من جاكادي باريس.

كما تقدم علامة إيروبوستال تخفيضات تتراوح بين 25 و60 في المئة، بينما تقدم أبركرومبي آند فيتش تخفيضات بقيمة 100 درهم على المشتريات بقيمة 500 درهم أو أكثر، وتقدم متاجر براندز تخفيضات تتراوح بين 25 و55 في المئة، بينما تصل تخفيضات علامة فيت فلوب حتى 50 في المئة، وعلامة جي 2000 حتى 75 في المئة. كما تقدم متاجر علامة سكور كيدز في دبي مول وسيتي سنتر مردف حقائب مجانية للعملاء، الذين ينفقون 695 درهماً فأكثر.

القرطاسية

توفر المتاجر خلال مفاجآت صيف دبي عروضاً قيمة على القرطاسية أيضاً، بما فيها الأقلام والدفاتر وغيرها من مستلزمات الدراسة، حيث يمكن للعملاء زيارة متجر تايبو للحصول على أربعة دفاتر سبيناوت بأحجام A4 وA5 بأسعار تبدأ من 49 درهماً، و4 دفاتر كامبوس بأسعار تبدأ من 79 درهماً لحجم A5، و99 درهماً لحجم A4.

بالإضافة إلى كراسات بوفالو بسعر 34 درهماً. وتبدأ أسعار حقائب الحواسيب المحمولة وحقائب الظهر من 109 دراهم، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الأقلام بأسعار تبدأ من 25 درهماً لكل خمسة أقلام.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 في المئة على الفاتورة النهائية عند تقديم بطاقة الطالب.

وكذلك تخفيض بنسبة 25 في المئة على حقائب الظهر والحقائب المدرسية والأكسسوارات العصرية وغيرها من علامة كيبلينج، التي تقدم أيضاً هدية مجانية للعملاء عند إنفاق مبلغ 500 درهم، أما بيبي شوب فيقدم مجموعة من حقائب الظهر المزودة بعجلات والمؤلفة من ثلاث أو خمس قطع بأسعار تبدأ من 79 درهماً مع كفالة لمدة عام.

الإلكترونيات

تتطلب بعض الواجبات المدرسية استخدام أجهزة إلكترونية حديثة، لذلك توفر المتاجر الإلكترونية خلال مفاجآت صيف دبي عروضاً ترويجية قيمة على أفضل أنواع الأجهزة الإلكترونية.

حيث تقدّم جميع فروع علامة iSmart تخفيضات تصل حتى 75 في المئة، بينما تقدم علامة ريذم للإلكترونيات تخفيضات تتراوح بين 25 و65 في المئة في جميع فروعها. وتقدم علامة إي ماكس للإلكترونيات للعملاء هدايا مجانية مثل حقيبة أو فأرة أو سماعات رأس عند شراء حاسوب MacBook Air المحمول، أو يمكنهم الحصول على حقيبة تحمل شعار علامة فيراري عند شراء حاسوب محمول من Lenovo، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية الأخرى.

كما تقدّم متاجر فيرجن ميجاستور للعملاء قسيمة بقيمة 200 درهم عند شراء جهاز آيباد، أو قسيمة بقيمة 500 درهم عند شراء حاسوب MacBook. ويمكن للعملاء التسجيل في عرض العب واربح من متاجر شرف دي جي للفوز بهدايا قيمة، أو زيارة ابن بطوطة مول أو مركز تايمز سكوير للتسوق أو سيتي سنتر ديرة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، والدخول إلى «منصة النقود» لجمع أكبر كمية من القسائم خلال 30 ثانية، أو الدخول في سحب للفوز بقسائم من شرف دي جي، بالإضافة إلى جوائز نقدية، تتراوح بين 500 و1000 درهم.

البصريات

يشكل العام الدراسي الجديد فرصة مثالية للحصول على نظارات جديدة، خصوصاً مع العروض الرائعة على النظارات وإطاراتها، حيث تقدم فروع صن فيجن ونظارات كريستال فيجن تخفيضات تصل حتى 75 في المئة، مع تخفيضات تصل حتى 50 في المئة من نظارات صن آي. كما يمكن الحصول على تخفيضات تتراوح بين 30 و50 في المئة من متاجر أوبتكس عشرين عشرين أو نظارات أوكيالي أو نظارات يتيم.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من تخفيضات على أسعار النظارات تصل حتى 70 في المئة في متاجر نظارات الإمارات، و60 في المئة من نظارات الأمين، بالإضافة إلى تخفيضات تتراوح بين 30 و75 في المئة على تشكيلة محددة من منتجات الاتحاد للبصريات.

أما متاجر ريفولي آي زون فتقدم تشكيلة واسعة من النظارات للرجال والسيدات والأطفال. ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من نظارات الأطفال المزودة بعدسات الحماية من الضوء الأزرق، كما يمكنهم الاستفادة من إمكانية تبديل العدسات مجاناً مرتين سنوياً.

الأحذية

يمكن للطلاب الاستفادة من عروض واسعة على الأحذية لاستكمال إطلالتهم المدرسية الأنيقة، حيث تقدم علامة كول هان عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً من تشكيلة محددة من الأحذية»، بينما يقدم متجر شو كينج تخفيضات تصل حتى 70 في المئة. ويمكن للعملاء التوجه لمتاجر كول ات سبرنج للاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 25 و50 في المئة. كما يقدم متجر براند بازار عرض ا«شتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً»، وعرض «احصل على زوجين من الأحذية بسعر 199 درهماً.

بينما يوفر كل من ألدو وان كلاين تخفيضات تصل حتى 50 في المئة. ويمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 25 و50 في المئة في بيركنستوك، وتصل حتى 40 في المئة في تشارلز آند كيث.

وتقدم متاجر سكتشرز فرصة شراء زوجين من الأحذية بسعر 549 درهماً للحصول على مجموعة هدايا موسم العودة إلى المدرسة المؤلفة من خمس قطع، بما فيها حقيبة ظهر ومحفظة أقلام وحافظة طعام وزجاجة ماء وحقيبة يد للأمهات، أما كروكس فتقدم مجموعة مستلزمات مدرسية كهدية عند إنفاق 349 درهماً على أحذية الرجال أو السيدات أو الأطفال.

المفروشات المنزلية

تشمل عروض العودة إلى المدارس لهذا العام التجهيزات المكتبية الخاصة بالدراسة في المنزل، حيث تقدم علامة كريت أند باريل تخفيضات بنسبة 60 في المئة، كما توفر علامة دانوب هوم تخفيضات تتراوح بين 25 و70 في المئة. وتقدم متاجر مدام كوكو للعملاء تخفيضات تتراوح بين 25 و50 في المئة، بينما تقدم متاجر هوم بوكس تخفيضات بقيمة 50 في المئة على مجموعة محددة من القطع، وتخفيضات تصل حتى 70 في المئة تقدمها علامة يوسك.

وبدورها، تقدم متاجر ليكلاند عرض»اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً من تشكيلة محددة"، بينما تقدم علامة ناتوتزي تخفيضات تتراوح بين 25 و75 في المئة. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيض يصل حتى 70 في المئة في جميع فروع حول الإمارات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز