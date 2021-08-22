غرفة عجمان تبحث التعاون مع «داهوا» الصينية للحلول التكنولوجية

المصدر: عجمان – وام

بحثت غرفة عجمان مع ممثلي شركة «داهوا» الصينية المختصة بمجالات منتجات المراقبة بالفيديو، وحلول أمن البيانات التعاون المشترك، بما يدعم قطاع الأعمال في إمارة عجمان، ويوفر لهم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لتطوير وتعزيز الشراكات الداعمة لقطاع الاستثمار والعلامات التجارية.

حضر الاجتماع الذي ترأسه المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان كل من جاسم البلوشي، رئيس مجلس الإدارة- شركة دبي ليدينج تكنولجيز، وبرانت شين المدير العام لشركة داهوا، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان.

كما بحث الاجتماع مجالات عمل الطرفين والخدمات المقدمة وسبل تحقيق التعاون المشترك، بما يدعم قطاع الشركات العالمية في إمارة عجمان، ويوفر لهم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لتطوير وتنمية الأعمال. حيث شهد الاجتماع إعلان شراكة مستقبلية بين شركة «داهوا»، وغرفة عجمان.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي سعي غرفة عجمان الحثيث والمستمر لتنويع الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في الدولة أو تلك التي تتطلع إلى تأسيس مقار لها في الإمارات، وذلك ضمن جهودها وأهدافها الأساسية لاستقطاب علامات تجارية عالمية جديدة في مختلف المجالات، وبما يخدم تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان، ويفتح آفاقا جديدة للفرص التي تطرحها الشركات الكبرى.

وأضاف: نتطلع بشكل دائم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للشراكة والتعاون مع كبريات الشركات والعلامات التجارية العالمية، التي تشكل إضافة نوعية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان، مثل «شركة داهوا» العالمية البارزة بمجال التكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً متطورة، تواكب متطلبات واحتياجات العديد من القطاعات لدينا خصوصاً أن توجهاتنا حالياً تشمل تركيزاً أكبر على القطاع الصناعي، كما ستستفيد «شركة داهوا» بدورها من المقومات والمزايا التجارية والاستثمارية، التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عجمان، ما يدفع الطرفين قدماً في عملية توسيع نطاق التعاون والمصلحة المشتركة.

ومن جهة أخرى تم خلال الاجتماع بحث تعاقدات مع عدد من الجهات، فيما تم التعرف على أبرز الخدمات والحلول، التي تقدمها الشركة في هذا الإطار.

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