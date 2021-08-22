47 مليار درهم سوق الحلي المتوقع بالإمارات في 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مجوهرات الفردان، النقاب رسميّاً عن هويتها الجديدة تماشياً مع متطلبات سوق الأحجار الكريمة والحلي النشط في دولة الإمارات، والذي يتوقّع أن يتخطّى عتبة الـ47 مليار درهم في العام 2024، بحسب ما جاء في دراسة على موقعي «ريبورت لينكر» و«ماركت ريسيرتش» المتخصّصين.

وجاءت عمليّة الإطلاق للهويّة الجديدة بالتوازي مع عرض تشكيلة حُلي معاصرة وأنيقة داخل بوتيك بفخامة استثنائية في العاصمة أبوظبي، حيث تشتهر المجموعة في جميع أنحاء المنطقة بأسلوبها الفريد وقطعها المشغولة بإتقان وحسب الطلب، باعتبارها من روّاد تجارة التجزئة في مجال المجوهرات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما يقرب من 70 عاماً، فإن عصرنة هويّة العلامة التجاريّة يأتي ضمن حرص المجموعة على التجدّد الدائم مع الإبقاء على روح الأصالة.

وقال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لمجوهرات الفردان: «سنكون فخورين إلى الأبد ببداياتنا وتراثنا وتاريخنا، لكننا نريد أيضاً أن نبني على نجاح مجموعتنا الأصلية، ونحتضن الاتجاهات العصريّة الحاليّة في الأسواق العالميّة، ونصنّع قطعاً مبتكرة وديناميكيّة تجعل من يرتديها يشعر بالارتقاء والقوّة والتمكّن بحيث لا يمكن إيقافه. لذا، أنا وبقية أعضاء فريق الفردان متحمسون للغاية للكشف عن نتائج تحوّلنا الرائد الأخير.

فمن خلال دمج الأساليب الحديثة مع الطرز التقليديّة من تراثنا الإماراتي العريق، نحن على ثقة من أننا طوّرنا تشكيلة من أفضل المجموعات لدينا للآن على الإطلاق. ولا يسعنا الانتظار للترحيب بموجة جديدة من العملاء، بالإضافة إلى العملاء المنتظمين ذوي القيمة العالية لدينا، إلى متجرنا الذي تم تجديده في نيشن تاورز مول».

ويمكن لزوار البوتيك شراء المزيد من المنتجات من العلامات التجاريّة العريقة مثل الشركة المصنّعة للساعات السويسريّة كورم Corum، وصائغ المجوهرات الفرنسي الفاخر شوميه Chaumet، وهي شركة مقرها باريس وتقوم بصناعة إكسسواراتها الراقية منذ ما يزيد على 230 عاماً.

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