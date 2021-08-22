شراكة بين مصرف عجمان و«كاميل باي» في مجال الدفع الرقمي

المصدر: عجمان - البيان

وقع مصرف عجمان اتفاقية مع شركة «كاميل باي» بهدف إطلاق وتقديم خدمة مبتكرة للشركات والأفراد تساهم في تطوير الحلول المالية الرقمية لتعزيز النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارات في نظام الدفع الوطني نحو معاملات دفع غير نقدية.

جاءت فكرة إنشاء شركة «كاميل باي» في عام 2019 مزوداً لحلول التكنولوجيا المالية بهدف تمكين الشركات والأفراد كافة من الوصول الرقمي إلى الخدمات المالية داخل الإمارات، كما تتطلع الشركة إلى التوسع إقليمياً لتصبح من أوائل الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وقال حسين علي القمزي، رئيس مجلس الإدارة: نحن متحمسون جداً لعقد هذه الشراكة مع مصرف عجمان والتي ستتيح لنا تقديم الخدمات المالية الرقمية للشركات والأفراد في جميع أنحاء الإمارات؛ وسوف يتم ذلك من خلال منصة رقمية سهلة وآمنة تعمل بآلية التطبيقات الذكية. هذه الشراكة ستؤمن شمولية الخيارات المالية المتاحة لسكان الإمارات، إذ ستتيح لجميع أولئك الذين هم غير مؤهلين لفتح حسابات مصرفية إمكان الحصول على بطاقة دفع من خلال تطبيق «كاميل باي» الرقمي الحديث الذي صمم خصيصاً ليقدم خدمات مالية سهلة وبأسعار يسيرة لتلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية.

من جهته، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يسعدنا التعاون مع «كاميل باي» ويأتي هذا الاتفاق نتاجاً لالتزامنا المستمر تعزيز البنية التحتية لنظم عمليات الدفع من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية غير النقدية والآمنة، إذ نسعى إلى تطوير نظام دفع إلكتروني قوي مدعم بالبيانات والتحليلات المستقبلية لرفع مستوى سلامة وأمن المدفوعات الإلكترونية. وهذه الجهود المتضافرة تأتي مكملةً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا المتمثلة بتوفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي تبلي احتياجات عملائنا الجديدة والمتنامية.

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