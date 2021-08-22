«بنك المشرق» يتعاون مع شركة هندية لقبول نظام دفع موحد بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق عن شراكة مع «إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس»، الذراع الدولية للشركة الوطنية للمدفوعات في الهند، لقبول خدمة الدفع الفوري عبر الهاتف المحمول من خلال نظام «واجهة الدفع الموحدة» في الإمارات، وهو نظام من تطوير الشركة الوطنية للمدفوعات في الهند يسمح بتسهيل سير المعاملات بين مختلف البنوك.

وستمكّن هذه الشراكة أكثر من مليوني هندي يسافرون إلى الإمارات كل عام للعمل أو الترفيه من دفع ثمن مشترياتهم بسلاسة باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على «واجهة الدفع الموحدة» عبر مختلف المتاجر والمؤسسات التجارية في الدولة.

كما ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الرائدتين في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات، كما ستشكل خطوة مهمة في طريق توسيع حضور نظام «واجهة الدفع الموحدة» في الأسواق الدولية.

وتأتي المبادرة في الوقت المناسب بالنسبة لبنك المشرق، حيث تتزايد رغبة العملاء وتجار التجزئة بالاستفادة من أنظمة الدفع القائمة على الهاتف المحمول. وكان البنك قد شهد نمواً بنسبة 20% على أساس شهري في معدل الاستلام، حيث يسعى العملاء الشباب والمهتمون بالتكنولوجيا إلى استخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، إلى جانب إقبال أعداد متزايدة من تجار التجزئة في جميع أنحاء الإمارات على قبول هذه المعاملات.

وقد كان هناك شبه إجماع من عملاء «المشرق» على قبول هذه التقنيات، التي ترتقي بتجربتهم داخل المتاجر. وسيساهم تطبيق نظام «واجهة الدفع الموحدة» في فتح الباب أمام عالم جديد من الفرص للشركات العاملة في الدولة، إذ سيسمح لهم بالتنافس مع التجار الأكبر حجماً.

وقال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس»: نحن ملتزمون بتغيير مشهد المدفوعات من خلال نقل حلولنا المتميزة للمدفوعات إلى الأسواق العالمية والتعاون مع الشركاء الراغبين بدعم هذه الجهود. ويسرنا عقد هذه الشراكة مع بنك المشرق لتمكين المستهلكين القادمين من الهند من إتمام معاملاتهم بكل سلاسة عبر منصة «واجهة الدفع الموحدة» المشهورة عالمياً من الشركة الوطنية للمدفوعات في الهند، لنتمكن من تقديم تجربة بسيطة وسلسة للمستخدمين. ونتطلع لبلوغ آفاق جديدة ضمن سوق دولة الإمارات الحيوي مدعومين بهذه الشراكة المتميزة.

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: نحن سعداء بالتعاون مع «إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس» لتقديم حلولهم من أنظمة الدفع في الوقت الفعلي عبر الهاتف المحمول لعملائنا في الإمارات. وبالنظر إلى المكانة الرائدة للدولة كمركز تجاري وسياحي دولي، يسعى تجار التجزئة في البلاد باستمرار لاستخدام أحدث طرق الدفع، بما يلبي توقعات العملاء الدوليين.

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