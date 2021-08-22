تصنيف متقدم لـ «أبوظبي التجاري» في الحوكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن رفع تصنيفه على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من A إلى AA، مدفوعاً بمبادرات التحول الرقمي الرائدة لدعم الشركات الصغيرة فضلاً عن تبنيه لأفضل معايير أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء.

وبذلك يرتفع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على المؤشر إلى فئة الريادة، وأصبح الآن ضمن 29% من الشركات المدرجة في مؤشر MSCI ACWI الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.

وسجّل بنك أبوظبي التجاري نتائج رائدة على مستوى القطاع المصرفي في مجال توفير الحماية المالية للمستهلكين، والمعايير المتينة لحماية أمن البيانات، والامتثال. وفي مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية، حقق البنك مراتب متقدمة مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية في مجال تطوير المواهب وبرامج تدريب الخريجين الجدد، وجاء ذلك تقديراً لما يقدمه البنك في سياق تطوير مهارات الموظفين ولا سيما من مواطني الإمارات.

وكان لأداء البنك القوي في مجال «الحوكمة الاجتماعية» دور كبير في ترقية تصنيفه حيث سلّط المؤشر الضوء على الخدمات المصرفية الرقمية التي قام البنك بطرحها أخيراً أثناء تفشي الجائحة العالمية، والتي كان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم للأفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نحن فخورون بالإعلان عن ارتفاع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال والذي يجعله في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. الأمر الذي يؤكد التزامنا بجهود الإدارة الفعّالة للمخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويضمن استدامة الأعمال على المدى الطويل، ونحن على ثقة أن هذا الإنجاز سيتيح لنا الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا وتقديم الدعم للمجتمع ككل.

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