خبراء فارنك يدعمون مستقبل صناعة إدارة المرافق بحلول ذكية

المصدر: دبي - البيان

قاد كل من: خلدون أبوروك، مدير تطوير إستراتيجية الأعمال، وجافييرا إيجاز، مديرة التكنولوجيا والابتكار لدى شركة «فارنك»، جدول أعمال مؤتمر إدارة المرافق الذكية الذي تم انعقاده في الفترة ما بين 18 إلى 19 أغسطس 2021 في فندق سوفيتيل دبي النخلة، ناقشوا من خلالها الاتجاهات الحالية في صناعة إدارة المرافق في الشرق الأوسط، وحددوا التطبيقات التكنولوجية التي أطلقتها شركة فارنك لتأمين مكانتها كشركة رائدة في السوق في إدارة المرافق الذكية والخضراء.

بدورها قالت جافييرا إيجاز، مديرة التكنولوجيا والابتكار لدى شركة «فارنك»، خلال المؤتمر الذي انطلق في 18 أغسطس واختتم فعالياته في 19 أغسطس الجاري: «لقد أطلقنا مؤخراً حل فارنك هايتك 4.0 الذكي، وهو عبارة عن غرفة قيادة وتحكم جديدة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتيح لنا هذا النظام الجديد من ربط الأصول من مواقع متعددة بحيث يمكن إدارتها ومراقبتها مركزياً من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي».

يدعم النظام الجديد الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء من خلال تخفيض تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17% عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية إلى الإدارة الذكية لحل هايتك.

وقد طور فريق التكنولوجيا الداخلي في شركة فارنك الحائز جوائز عدة مبادرات مثل الحمام الذكي والتكنولوجيا القابلة للارتداء والمشتريات الإلكترونية والحلول عن بُعد، وميزة التعرف على الوجه، بالإضافة إلى برامج القياس والتنبؤ لجعل المباني أكثر استدامة.

وأضافت إيجاز قائلة: «نحن في شركة فارنك في طليعة تطوير التكنولوجيا وتنفيذها، مما يخلق ميزة إضافية في هذا السوق التنافسي».

وبدوره قال خلدون أبوروك، مدير تطوير إستراتيجية الأعمال لدى شركة فارنك: «نحن نقدم لعملائنا أحدث التقنيات في مجال إدارة المرافق الذكية، والتي لها تأثير بعيد المدى في خفض التكاليف، وهو عامل رئيسي في صناعة إدارة المرافق في الشرق الأوسط».

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