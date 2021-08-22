50 مليون درهم عائدات «سرفيو» من خدمات أعمال الشركات في أبوظبي

المصدر: ابوظبي – البيان

أعلنت «سرفيو» الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق في دولة الإمارات، عن توسيع نطاق أعمالها، ليشمل قطاع الأعمال على مستوى المستهلكين في إمارة أبوظبي.

وذلك بعد النجاح الذي حققته في مجال خدمات الأعمال على مستوى الشركات، وستمكن الشركات من خلال عرض خدماتها الجديد، المسمى «الأساسيات المنزلية» (Home Essentials)، العملاء من الاستفادة من الخدمات منخفضة الكلفة لإدارة المنشآت للقاطنين في مرافقهم. ويأتي هذا الإعلان، بعد أن حققت الشركة مؤخراً عائدات قياسية، بلغت أكثر من 50 مليون دولار في إمارة أبوظبي، من خلال خدماتها للأعمال على مستوى الشركات فقط.

وقال غاري ريدر مدير عام شركة «سرفيو»: «نتطلع إلى تمكين الأفراد والشركات في أبوظبي، من الاستفادة من خدمات إدارة المنشآت عالية الجودة، التي نشتهر بتقديمها منذ فترة طويلة. ويعكس توسيع نطاق أعمالنا، تفانينا بتقديم أفضل معايير الخدمة، والابتكار المستمر باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، لتلبية توقعات العملاء وتجاوزها، من خلال موظفينا المتمرسين وذوي الخبرة.

ونهدف من خلال هذا العرض الجديد، إلى سد الفجوة الصناعية، وتوسيع نطاق حضورنا، من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول إدارة المنشآت المتخصصة، لتمكين المزيد من العملاء في الإمارة، من إدارة منشآتهم ومرافقهم بشكل أكثر كفاءة».

وإدراكاً لزيادة الطلب على خدمات إدارة المنشآت، مع توسعة نطاق الأعمال الأخيرة، تمتلك «سرفيو» قوة عاملة مقرها أبوظبي، تضم أكثر من 600 فني وموظف للخدمات الخفيفة. ويهتم هؤلاء المتخصصون، بمختلف احتياجات إدارة المنشآت، بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتنظيف، والأمن، والعناية بالمسطحات الخضراء، ومكافحة الآفات، وتنظيف مجاري الهواء، وغيرها الكثير.

وقالت لوسي إليزابيث جونز رئيس قسم «سرفيو إسنشيالز»: «نتلقى الكثير من الطلبات من جانب عملائنا، ويعكس توسيع نطاق أعمالنا، التزامنا بضمان حصول عملائنا على أفضل الحلول لمنازلهم.

ومن خلال دمج تقنيات تعلم الآلة، وغيرها من التقنيات في خدماتنا، سنوفر أحدث حلول إدارة المنشآت، لضمان تحقيق مستويات عالية لرضا العملاء. وسيتمكن العملاء من الوصول إلى خدمات إدارة المرافق المنزلية الحديثة، مثل الأجهزة المنزلية الذكية، والاتصال من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، التي تعد جزءاً من عرضنا المبتكر «سرفيو للأساسيات المنزلية»».

ويعد عرض «الأساسيات المنزلية»، جزءاً من «سرفيو إسنشالز»، التي توفر مجموعة من حلول إدارة المنشآت، مثل الصيانة السنوية، وخدمات التنظيف، وأتمتة المنازل. وتشمل القطاعات الأخرى لـ «سرفيو إسنشالز»، كلاً من «أساسيات الأعمال» (Business Essentials)، التي تلبي الاحتياجات المتخصصة للعملاء من الشركات، و«أساسيات التجزئة» (Retail Essentials)، التي توفر خدمات المرافق المتنقلة، وبدوام جزئي.

وتلبي «سرفيو» احتياجات الشركات في أبوظبي، منذ ما يزيد على عقد من الزمان، من خلال عقود حصرية مع الشركات الخاصة، بقيمة تصل من 7 إلى 9 ملايين درهم سنوياً. كما توفر شركة إدارة المنشآت، خدماتها للجهات الحكومية في دولة الإمارات، والعملاء من الشركات في مختلف أنحاء الدولة. وتمتلك الشركة عقوداً عديدة لخدمات التنظيف، تزيد قيمتها على 20 مليون درهم.

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