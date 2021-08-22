50 % حسومات "بارك ريجيس كريس كين دبي" خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

يمنح «بارك ريجيس كريس كين»، الفندق العصري الفاخر، الذي يقع بين مدينة دبي التاريخية، ودبي الحديثة، سكان وزوار دبي العديد من الأسباب، للاستمتاع بتجربة صيفية مميزة في دبي مع حزمة الإقامة المميزة، التي تتيح لهم توفير الكثير من المال.

واعتباراً من اليوم ولغاية تاريخ 30 سبتمبر المقبل، يمكن للضيوف الاستفادة من حسومات بقيمة 50% على أسعار الإقامات الفندقية، جنباً إلى جنب مع بوفيه مجاني لوجبة الفطور ووجبة غداء أو عشاء مجانية من قائمة محددة الأطباق، وتبدأ الأسعار من 210 دراهم.

ومن جانبه قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة ستاي ويل للضيافة: يعتبر العرض الخاص الذي أطلقناه في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي، تحت عنوان «صيف دبي يزداد روعة»، بمثابة خيار مثالي للمقيمين في دولة الإمارات خلال فصل الصيف والراغبين بخوض تجربة العطلات دون الحاجة للسفر.

ويجسّد الفندق وجهة مثالية للإقامة بالنسبة للأشخاص الراغبين بالابتعاد عن صخب حياتهم اليومية والاستمتاع بتجربة إقامة فندقية راقية، وسوف يستفيد الضيوف أيضاً من حسومات بقيمة 50% عند الطلب من قائمة أطباق «مفاجآت صيف دبي» المميزة، التي تضم تشكيلة مختارة من المأكولات الآسيوية والأوروبية والعربية، التي يحضرها فريق الطهي المميز في الفندق.

وأضاف كولين: سيتمكن الضيوف الراغبون بإضفاء بعض الحماسة على تجارب الإقامة من الحصول على تذكرتين لدخول منتجع «دبي باركس آند ريزورتس» بنصف القيمة لكل إقامة محجوزة، كما يقدم العرض إقامة مجانية لطفل واحد دون سن السادسة.

هذا وتشتمل جميع غرف الضيوف في الفندق على مكتب عمل متكامل ونظام تلفاز تفاعلي واتصال لاسلكي مجاني بشبكة الإنترنت، ومقابس كهربائية عالمية «يونيفرسال» وخزنة خاصة للمقتنيات الثمينة ونظام للتحكم بإضاءة الغرفة بجانب السرير، وعلى نظام لتكييف الهواء وإمكانية ضبط المنبه/ وقت الاستيقاظ ومؤشر عدم الإزعاج. كما تقدم هذه الغرف للضيوف مرافق مريحة لتحضير الشاي والقهوة وخدمة الغرف وحماماً بتصميم عصري ومقصورة منفصلة عن حوض الاستحمام.

وخلال فترات النهار، يعتبر المسبح الموجود على السطح بمثابة الملاذ المثالي للهروب من حرارة الصيف، والاستمتاع بإطلالاته الخلابة على أفق مدينة دبي في مد النظر، وبالإضافة إلى ذلك، تضفي الإطلالات الخلابة لمطعم «كريس ويذ إيه فيو» الموجود في الطابق التاسع عشر طابعاً مميزاً على تجارب تناول الطعام الراقية المختلفة، من الفطور وصولاً إلى العشاء.

ومع الموقع المميز للفندق في قلب مدينة دبي وبالقرب من مركز برجمان التجاري، يمكن للمسافرين من رجال الأعمال أو السياح على حد سواء التنزه في منطقة السيف- دبي الرائعة أو ركوب المترو لزيارة أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل «برواز دبي» و«دبي جاردن جلو» و«دبي مول» وبرج خليفة.

ويطبق الفندق مجموعة من إجراءات الصحة والسلامة الصارمة والمعتمدة من قبل شركة «بيرو فيريتاس» وحاصلة على ختم «دبي الضمانة»، بهدف ضمان أقصى درجات الراحة للضيوف.

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