سَفِلز توسع خدماتها في المنطقة بتعيين مدير للشركة في السعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سَفِلز، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية ومقرها دبي، عن تعيين رمزي درويش بمنصب مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية. يحمل رمزي خبرة واسعة في السوق السعودية وشبكة سَفِلز العالمية.

وسيكون في منصبه الجديد مسؤولاً عن قيادة فريق الشركة في المملكة أثناء توسيع خدمات الشركة في مختلف المجالات مع التركيز على إدارة العقارات وإدارة المرافق والاستشارات والتقييم. وتأتي ترقيته من فريق سَفِلز تقديراً لمسيرته الناجحة في الشركة، من حيث زيادة عدد الموظفين والعوائد وترسيخ مكانة الشركة بصفتها العلامة الأفضل بين الشركات العقارية العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط: «تشير أحدث دراساتنا إلى وجود حركة تعافٍ كبيرة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً في قطاعات تجارة التجزئة والمكاتب والخدمات اللوجستية. وتحمل الفترة المتبقية من العام توقعاتٍ إيجابية بسبب ارتفاع معدل التطعيم، والتخفيف من القيود المفروضة، وفتح الحدود، والدعم الملحوظ الذي تقدمه الحكومة للشركات».

وأضاف مورجان قائلاً: «يسرنا في ضوء هذه التطورات الإيجابية أن نعلن ترقية رمزي في إطار استراتيجيتنا لتحقيق النمو في المملكة، حيث إنه المرشح الأمثل لهذا المنصب بفضل خبرته الواسعة في السوق السعودية ومعرفته المعمقة بشبكة سَفِلز العالمية. وسيحظى رمزي في منصبه الجديد بكامل دعم الفرق العالمية التابعة للشركة، بالإضافة إلى الفريق الإقليمي وأبرز الخبراء، لمواصلة مسيرتنا في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملائنا».

وقبل تعيينه في منصبه الحالي، شغل رمزي منصب مدير الوكالة التجارية حيث كان مسؤولاً عن تطوير استراتيجيات محافظ عملاء الشركة العالميين واستراتيجيات التأجير لمطوري مشاريع تجارة التجزئة والمكاتب؛ وكان له دور أساسي في ترسيخ مكانة سَفِلز بصفتها وكالة تجارية رائدة في المملكة، بالإضافة إلى تقديمه استشاراتٍ للعديد من المشاريع الكبرى وإدارتها في مدنٍ رئيسيةٍ وثانوية.

وبدوره قال درويش، معلقاً على منصبه الجديد: «منحني انضمامي إلى شركة سَفِلز العالمية منذ عام 2014، تجربة مميزة. وأتطلع إلى التعاون بشكلٍ وثيق مع شبكة سَفِلز العالمية لتحقيق النمو للشركة في السعودية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق في مجالات الوكالة التجارية وإدارة العقارات وإدارة المرافق والاستشارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى عملنا في مجال التقييم المقرر أن يبدأ في الربع الأخير من العام الجاري. وهذه مرحلة جديدة ومميزة لشركة سَفِلز في المملكة، وأنا على ثقةٍ أننا سنبدأ فصلاً جديداً مليئاً بالنجاح».

وتابع درويش بقوله: «أدّى الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فضلاً عن أحدث التطورات الاستراتيجية في السوق المالي التي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية في المملكة. وستحافظ المملكة على موقعها كمركزٍ اقتصاديّ رئيسي في المنطقة، فضلاً عن كونها وجهة عالمية مفضلة لمشاريع التطوير العقاري، بفضل الدعم الحكومي المتواصل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز