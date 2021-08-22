%50 حسومات كارفور على عروض العودة إلى المدرسة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها «ماجد الفطيم» في دولة الإمارات، عن خططها لموسم العودة إلى المدرسة، وذلك قبيل انطلاقة العام الدراسي الجديد، وانطلاقاً من جهودها الدائمة لدعم قطاع التعليم والأجيال الشابة.

وتطلق كارفور الإمارات، ابتداءً من 12 أغسطس، مبادرات عدة من شأنها المساهمة في التخفيف من الضغوط المادية المرافقة للعودة إلى المدرسة، وتشمل تخفيضات استثنائية تصل حتى 50% على عدد من المنتجات مثل الأدوات والحقائب المدرسية والملابس والأطعمة والأجهزة الإلكترونية. وستحصل العائلات على ألعاب مجانية مع كل 99 درهماً تنفقها على سلع محددة، إلى جانب فرصة الفوز بتسديد الأقساط المدرسية في مدارس «جيمس للتعليم» مع كل عملية شراء بقيمة 150 درهماً.

ولتحقيق المزيد من المتعة والتشويق، سوف تستضيف أربعة فروع من كارفور سلسلة من عروض العلوم المثيرة، التي تشكل مصدر إلهام لحب التجربة لدى الأطفال، وتساهم أيضاً في توفير متعة التعلم. وتستمر هذه العروض المباشرة حتى 10 سبتمبر، وذلك أيام الخميس والجمعة، وستقام في فروع كارفور في «سيتي سنتر ديرة» و«ابن بطوطة مول» و«سيتي سنتر الزاهية» و«مارينا مول أبوظبي».

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «تركز كارفور عبر هذه الحملة على مساعدة العائلات للاستمتاع بموسم العودة إلى المدرسة إلى جانب أطفالهم. فإلى جانب عروضنا المعتادة على مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بالعودة إلى المدرسة، تقدم كارفور العديد من الجوائز والتي تشمل تسديد الأقساط المدرسية في مدارس جيمس وأجهزة أي باد والألعاب. كما ستقام في عدد من فروع كارفور تجارب علمية مسلية، لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على السنة الدراسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المطبخ المركزي لدينا بإعداد وجبات جاهزة، يمكن وضعها بسهولة داخل علب طعام الأطفال، بهدف تحقيق عودة ممتعة ومريحة إلى المدرسة، وبأسعار معقولة لجميع أفراد الأسرة».

وقام الطهاة في المطبخ المركزي في كارفور، المخصص لإعداد الوجبات والسلع الجاهزة للأكل والخضروات المفرومة لفروع كارفور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بابتكار مجموعة جديدة من الوجبات الجاهزة لموسم العودة إلى المدرسة. ولقد تم تصميم وتجهيز هذه الوجبات لتتم إضافتها إلى علب طعام الأطفال، وتتميز بالنكهات المغذية والمبتكرة من المطبخ المركزي، والتي من شأنها ضمان حصول الطلاب على مصادر الطاقة الجيدة استعداداً للعام الدراسي الجديد. وتتضمن هذه الخيارات حصة فردية من الوجبات الشهية مثل المعكرونة بالجبنة ونودلز الدجاج واللازانيا النباتية والفواكه المقطعة، مثل شرائح التفاح والعنب وأصناف السندويتشات.

وتتوفر العروض الخاصة بحملة «العودة إلى المدرسة» في كل فروع كارفور في الإمارات العربية المتحدة وعبر الإنترنت، وتهدف إلى جعل هذا العام الدراسي استثنائياً من خلال كل تجربة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز