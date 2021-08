هل تتوق إلى المنتجات الغذائية التايلاندية؟

المصدر: البيان

يحتل المطبخ التايلاندي مرتبة عالية في قائمة المنتجات الغذائية المفضلة لدى معظم عشاق التغذية. ولكن لكي تتذوق النكهات المتباينة حقًا، سواء كان لحم البقر ماسامان بالكاري، أو توم يم غونغ (حساء الجمبري الحار والحامض) أو سوم تام (سلطة البابايا الخضراء الحارة)، يجب تحضيره بمكونات أصلية من قبل الطهاة الذين يعرفون المطبخ من جميع جهاته.

ولهذه الغاية ، قدمت وزارة التجارة الدولية في تايلاند (DITP) شهادة Thai SELECT في عام 2006 حيث ظهرت المطاعم في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب المتزايد.

يقول بانوت بونياهوترا ، مدير مركز التجارة التايلاندي ء دبي: " تعد Thai SELECT كعلامة معتمدة تمنحها وزارة التجارة لضمان أصالة المطاعم التايلاندية". وهذا يأكد على أن الطعام الذي يتم تقديمه في مطعم حاصل على شهادة Thai SELECT يتم إعداده على الطراز التايلاندي التقليدي باستخدام المكونات المناسبة.

ويضيف قائلاً: "الهدف هو الحصول على الاعتراف المتزايد بالمطاعم التايلاندية ذات الجودة العالية وكذلك تشجيع أصحاب المطاعم التايلاندية على رفع جودة الأطعمة والخدمات التي يقدمونها مع الحفاظ على أصالة المطبخ التايلاندي".

من أجل الحصول على شهادة Thai SELECT، تحتاج المطاعم إلى الالتزام بإرشادات صارمة، بالإضافة إلى استخدام المكونات الأصلية، يحتاج الطهاة إلى التدريب على تحضير وجبات تايلاندية العالية الجودة ويجب أن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن سنتين.

يوضح السيد بونياهوترا أن "Thai SELECT لا تصادق فقط على الطعام ولكن أيضًا على حسن الضيافة وأجواء المطعم". بناءً على مستوى التميز ، تنقسم الشهادة إلى ثلاثة مستويات Thai SELECT Signature و Thai SELECT Classic و Thai SELECT Casual.

في الإمارات العربية المتحدة، يجري مركز التجارة التايلاندي - دبي عمليات تفتيش غير معلنة لتحديد ما إذا كان المطعم مؤهلاً للحصول على شهادة Thai SELECT الصالحة لمدة عامين.



يقول السيد بونياهوترا إن الحصول على هذه العلامة المرموقة للاعتراف ليس بالأمر السهل: "تم تعيين المعايير العالية، والإرشادات الصارمة".

وهذا سبب رئيسي لوجود 15 مطعمًا فقط في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي، والذين حصلوا على ختم الموافقة من وزارة التجارة.

لذلك، ستشعر برغبة في تجربة الطعام التايلاندي لمرة أخرى، تأكد من التوجه إلى أحد هذه المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات للحصول على تجربة أصيلة.

توجه إلى مطعم ذات طابع تايلاندي.

المطاعم الحاصلة على Thai SELECT في الإمارات العربية المتحدة

Bambooda Thai Fusion, Garhoud

Bangkok Town Restaurant, Sharjah

Benjarong Restaurant - Dusit Thani Abu Dhabi

Benjarong Restaurant – Dusit Thani Dubai

Charm Thai Dubai, Dubai Marina

Desert Lotus-Thai Bistro & Sushi

Khao Siam 45 Restaurant, Al Barsha

Khun Chai Thai Restaurant, B2 Mall Jumeira St. Dubai

Little Bangkok – JLT

Little Bangkok – Media City

Little Bangkok – UP Tower, Next to Emirates Tower Metro

Siam Restaurant FZE, Dubai-Mina Rashid

Spicy and Ginger Thai Restaurant, Business Bay

The Thai Kitchen, Park Hyatt Dubai

Wise Kwai – Dusit D2 Kenz Hotel Dubai

للمزيد من المعلومات حول شهادة Thai SELECT، قم بزيارة Thaiselect.com

