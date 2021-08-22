التصرفات العقارية في دبي تسجل اليوم 1.5 مليار درهم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 700.55 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 228.29 مليون درهم و222 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 472.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة مردف بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 53 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الكفاف وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.26 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 57.54 مليون درهم و 84 رهن فلل وشقق بقيمة 216.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 78 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 54 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 587.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 511 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 33 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز