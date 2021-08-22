أوبر تطلق خاصية تتيح للركاب حجز الرحلة قبل مدة تصل إلى 30 يومًا في دبي

المصدر: البيان

أعلنت أوبر عن تقديم خاصية جديدة في دبي تمكّن الركاب من حجز رحلاتهم عبر التطبيق بشكل مسبق حتى قبل 30 يومًا من الموعد المحدد، إلى جانب خيار تمديد فترة الانتظار.

وتوفر الخاصية الجديدة للركاب راحة بال أكبر، كما تتيح للسائقين معلومات اضافية لما يمكن توقعه من هذه الرحلة.

وقال رفاد محاسنة، مدير عام أوبر في دول الخليج والمشرق العربي: "أدى الوباء لتغيير طريقة تنقل الناس مشددًا على أهمية توفر وسائل نقل موثوقة وآمنة. ومع اتجاه مزيد من الركاب لحجز الرحلات بشكل مسبق وتنظيم يومهم بكفاءة أكبر، كنا على ثقة بأن هذا هو الوقت المناسب لتقديم خاصية Reserve. نحن نبتكر باستمرار للارتقاء بتجربة تنظيم التنقل اكترونياٍ، وقد قمنا بتكييف نموذج أعمالنا في مرحلة تفشي الوباء لنتمكن من تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين".

وستكون هذه الخاصية الجديدة موجهة للركاب، من الأفراد والمهنيين، الراغبين في الحصول على خدمة موثوقة ومضمونة، ومتاحة في كل وقت. وتوفر هذه الخاصية ميزات حصرية تشمل تمديد فترة الانتظار إلى 15 دقيقة، وإمكانية الحجز بسلاسة أكبر، في خطوة طبيعية تكمل تجربة السفر عند الطلب.

وستتوفر الخدمة ضمن فئتين: الأولى هي Premium Reserve، التي توفر سيارات من فئة Uber Black مع الوصول إلى الراكب قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد، والانتظار لمدة 15 دقيقة. والثانية هي فئة Economy Reserve، التي توفر رحلات بأسعار معقولة أكثر مع سيارات من فئة Uber Comfort، والوصول إلى الراكب قبل 5 دقائق من موعد الرحلة وانتظاره لمدة 5 دقائق أيضًا.

ويمكن إلغاء رحلات Reserve في أي وقت حتى قبل ساعة واحدة من الموعد المقرر، ودون تكبد أي تكاليف. كما يمكن حجز هذه الخدمة عبر تطبيق أوبر من خلال الضغط على أيقونةReserve ، أو الضغط على أيقونة الساعة بجانب مكان إدخال "الوجهة".

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