«ريبورتاج» تطور 12 مشروعاً في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي فيما كشفت الشركة عن إطلاق مشروع «المارية فيستا 2»، والذي يوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي، بأسعار تبدأ من 329 ألف درهم.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية. وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن إطلاق «المارية فيستا 2» يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع «المارية فيستا 1».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز