«ميغاماركت» إضافة جديدة للتسوق في دبي

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

تستعد مجموعة «اللولو» للإعلان عن تحالف وشراكة استراتيجية مع «دبي آوتليت مول»لإطلاق «ميغاماركت» بمساحة 130 ألف قدم مربع لتقديم تجربة تسوق تعزز الاستفادة من أسعار الشراء بالجملة مع اقتراب افتتاح التوسعة الجديدة المقررة في «دبي آوتليـت مول»، بتقديم مفهوم الدفع نقداً والتسليم فوراً (إدفع واحمل) الأكثر تنافسية لعملائها الإقليميين بالمنطقة.

مراجعة وافية

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو إن المجموعة قامت، بعد إجراء بحث ومراجعة وافية، باتخاذ هذا القرار الاستراتيجي للدخول في شراكة مع «دبي آوتليت مول» لتقديم تجربة تسوق مُركّزة بشكل متبادل تعظّم من قيمة المنتج للمتسوقين.

وأضاف:«نهدف إلى تعزيز تجربة البيع بالتجزئة لعملائنا في إطار التطورات الرائعة في قطاع التجزئة المزدهر، وقد وفر لنا «دبي آوتليت مول» منصّة لتقديم أحدث منتجات التجزئة ذات القيمة العالية للمنطقة، ونحن على ثقة تامة من تزايد الطلب على صفقات الشراء والتخفيضات والمنتجات التي يتم تسويقها في إطار مفهوم الدفع نقداً والتسليم فوراً (إدفع واحمل).

ثقة قوية

وتُظهر الشراكة ثقة من قِبل «مجموعة اللولو» في إمكانات التوسعة الجديدة بالمول، كما تعكس المستقبل الإيجابي المتوقع لما يزيد عن 1.2 مليون من المقيمين في المناطق العمرانية المحيطة والتجمعات السكانية القريبة الباحثين عن تجربة تسوق ذات قيمة عالية.

وسوف تبلغ مساحة التوسعة المقررة في «دبي آوتليـت مول» عند افتتاحها قريباً أكثر من 3.5 ملايين قدم مربع بما يجعله أكبر مركز تسوق للبيع المباشر (آوتليت) في العالم.

تطور مستمر

وقال علي خماس، المدير التنفيذي لدبي اوتليت مول: «ندعم عملية التطور المستمر والجارية لأول مول من نوعه في المنطقة يتبنى مفهوم (التسوقُ الْقَيِّم)؛ بهدف مواصلة تعزيز تجربة قنوات البيع المتعددة وعروض القيمة المقدمة بالمول للمستهلك؛ في حين تعمل شراكتنا مع مجموعة اللولو الدولية على وضع معايير جديدة بقطاع (التسوق الْقَيِّـم) وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في هذا القطاع من خلال تقديم تجربة متقدمة في مجال التسوق الْقَيِّم للزوار والمجتمعات المحلية المجاورة».

وأشار إلى أن «دبي آوتليت مول»؛ منذ افتتاحه عام 2007؛ ترك بصمته كأول مركز تسوق يتبنى مفهوم (التسوقُ الْقَيِّـم) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مع احتوائه على أكثر من 1300 علامة تجارية متميزة وما يزيد عن 240 متجرًا؛ حيث نجح «دبي آوتليت مول» في توفير خدمات التسوق الْقَيِّم داخل الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز