«اقتصادية الشارقة» تستعرض حوافز رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لها، فعالية اليوم العالمي لريادة الأعمال.

حيث تم عقد جلسة حوارية بعنوان «رواد المستقبل» تم خلالها التعريف بمواصفات رائد الأعمال وخطوات النجاح في تنفيذ المشاريع الخاصة، ومجالات الدعم التي تقدمها حكومة الشارقة للقطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال.

وناقشت الجلسة الحوارية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، الخدمات والأنشطة التي تقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لأصحاب المشاريع وسبل الدعم التي تحفزهم على استثمار قدراتهم ومواهبهم في الأنشطة الاقتصادية وتنمية مهاراتهم.

توفير منصات

وثمن سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة توجيهات القيادة وتوفير الحكومة لبيئة جاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال توفير منصات تدريب علمية وعملية لرواد الأعمال ومنصات تسويقية ومؤسسات معنية بدعمهم وتوفير كافة عناصر النجاح لهم، موضحاً أن ريادة الأعمال تلزمها العديد من الصفات ومنها الجرأة على اتخاذ القرار، والرغبة والعزيمة في النجاح والاعتماد على النفس.

من جهته، ثمن حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوَّاد» مبادرة الدائرة في تنظيم الجلسة الحوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال، وضحاً أن قطاع ريادة الأعمال يمثل أهمية محورية في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني والمحلي، باعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الإماراتية منها رافد نوعي يوفر قيمة مضافة للسوق من خلال ما تقدمه من خدمات ومنتجات مختلفة للأفراد والمؤسسات.

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