43 ألف فكرة ابتكارية تلقّتها جمارك دبي منذ عام 2000

المصدر: دبي - وام

توجت جمارك دبي جهودها لتحفيز الابتكار بالوصول إلى قمة جديدة في تقديم وتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في العمل الجمركي.

حيث وصل إجمالي عدد الأفكار المقدمة لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين إلى أكثر من 43 ألف فكرة أُرسلَّت عبر كل الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأفكار إلى جمارك دبي منذ بداية العمل بهذه الأنظمة الإلكترونية في عام 2000 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2021.

مبتكرون

وأثمرت الأفكار والابتكارات المقدمة إلى الدائرة على مدار هذه الفترة عن تطوير 268 ابتكاراً نوعياً شملت كل جوانب العمل الجمركي، ووصل عدد المبتكرين بالدائرة إلى أكثر من 75 مبتكراً ومخترعاً جمركياً، وبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها جمارك دبي في مجال الابتكار إلى أكثر من 130 جائزة محلية وعالمية.

وارتفعت نسبة سعادة الموظفين والعملاء من أنظمة الإبداع والابتكار إلى 83.9%، بينما وصلت نسبة التظلمات على هذه الأنظمة إلى نحو 1.4% من المسموح به في حكومة دبي وهو 10%، وبلغت نسبة حل ومتابعة الأفكار خلال 15 يوم عمل 92% ووصلت نسبة الأفكار المجدية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 55% من الإجمالي فيما بلغت نسبة الأفكار المطبقة 35%.

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي إن تحقيق هذه الإنجازات تم بفضل إيمان فريق القيادة العليا بالدائرة بأهمية الابتكار وحرصه على تحفيز الموظفين لتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرار من خلال الموافقة على ابتكارات الموظفين وتطويرها وتطبيقها مباشرة لتحقيق قفزة نوعية في عدد الابتكارات والاختراعات الرائدة التي تطورها الدائرة والفوز بجوائز محلية وإقليمية ودولية في مجال الإبداع والابتكار بشكل دائم ومستمر ما يعزز موقع جمارك دبي في مقدمة المؤسسات الحكومية الرائدة بمجال الإبداع والابتكار على المستوى العالمي.

تنافسية

وأوضح أن الدائرة أطلقت في النصف الأول من العام الجاري دوري الابتكار الأول بين الإدارات والمراكز الجمركية لخلق بيئة تنافسية كبيرة بينها تدعم تنظيم عملية الابتكار عبر إقامة مسابقة سنوية على مدار العام الحالي للأفكار والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها الدائرة بطرق ذكية من خلال تنافس مُنظم يتوج بالإعلان في نهاية العام عن ثلاث فرق فائزة من (الإدارات أو المراكز الجمركية) الحاصلة على المراكز الأولى.

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