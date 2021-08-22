غرفة عجمان وإستونيا تستكشفان فرص الاستثمار

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان «ملتقى الأعمال عجمان – إستونيا» الافتراضي، بهدف توفير منصة للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات والرؤى مع جمهورية إستونيا، نحو بناء مجتمع رقمي والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمجالات الواعدة بين الجانبين. شارك في الملتقى الذي تم بحضور سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويان راينهولد، سفير إستونيا لدى الإمارات.

أهداف استراتيجية

وقال السويدي: إن غرفة عجمان تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، إلى النهوض بقطاعات الأعمال والاستثمار في الإمارة، والعمل بشكل حثيث على تعزيز شراكاتها مع مختلف قطاعات الأعمال في دول العالم، لتعزيز نمو الاستثمار الأجنبي واستقطاب أفضل الفرص الاستثمارية.

وأضاف: إن إستونيا تتمتع بخبرة مهمة وعريقة في بناء مجتمع رقمي متكامل وتعد تجربتها في هذا السياق نموذجاً ملهماً وموثوقاً للمدن والدول. وفي المقابل تمتلك عجمان مقومات ومزايا اقتصادية واستثمارية مرنة، عملت قيادتنا الرشيدة على تطويرها بشكل مستمر لتواكب متطلبات واحتياجات كل مرحلة، وتسهم في بناء اقتصاد ناجح وقطاع استثماري محفز وقادر على تلبية تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد يان راينهولد أن زيارته لغرفة تجارة وصناعة عجمان في أوائل يونيو الماضي حققت نجاحاً كبيراً، حيث سمحت لنا بتقديم إنجازات إستونيا في مجال الرقمنة، ويشكل الملتقى فرصة لإستونيا لتقدم لمحة عامة عن أهم إنجازاتها في ريادة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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