10000 وحدة سكنية جديدة في جزيرة إعمار بدبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تضع إعمار العقارية اللمسات النهائية لمجموعة من الأبراج السكنية الفخمة قبالة نخلة جميرا في إطار مشروع جزيرة «إعمار بيتش فرونت». وكشفت مصادر «البيان الاقتصادي» أن المشروع جزيرة ضخمة وستضم 10 آلاف شقة وفيلا سكنية، ومئات المنافذ التجارية والترفيهية ويجري تطويرها على قدم وساق وفقاً لجداول مراحل زمنية محددة، وبدأ العمل في تلك الأبراج بداية 2019 وقد أوشكت إعمار على إنجاز بعض تلك الأبراج الفخمة، التي تمثل جزءاً من 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، ونجحت الشركة في بيع أغلب الوحدات السكنية في تلك الأبراج، والتي يبلغ أدنى سعر لها 1.6 مليون درهم، وتسعى إعمار من وراء تشييد ذلك المشروع إلى صياغة مفهوم جديد لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية.

مدخل مباشر

وأوضحت مصادر «البيان الاقتصادي» أن ملاك المساكن سيحظون بشواطئ رملية بيضاء تطل على مياه الخليج العربي تمتد على طول 1.5 كيلومتر، إلى جانب مدخل مباشر على شارع الشيخ زايد، وستضم هذه الوجهة المرموقة مجموعة واسعة من الشقق تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم تطل جميعها على مياه الخليج.

وتقع وجهة «إعمار بيتشفرونت» على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بين منطقتي «جميرا بيتش رزيدنس» و«نخلة جميرا» ويمكن الوصول منها مباشرة إلى شارع الشيخ زايد ومرسى دبي ونخلة جميرا، وسيصبح سكان الجزيرة جزءاً من منطقة «دبي هاربر» الممتدة على مساحة 20 مليون قدم مربع وتطورها «مِراس» التابعة لدبي القابضة، وتضم مركزاً للتسوق وأكبر مرسى في الشرق الأوسط ونادي اليخوت والفنادق الفاخرة والمتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية.

مرافق ترفيهية

وتنفرد وجهة «إعمار بيتشفرونت» بالتصاميم المميزة ومعايير الجودة العالية. وتتضمن جزيرة «إعمار بيتشفرونت» باقة واسعة من المرافق التي تنسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والملاعب المحاذية للشاطئ والمنافذ التجارية المنتشرة على أرجاء ممشى الواجهة المائية والكثير غيرها. وتقدّم «إعمار» حالياً الفرصة الأولى للتواجد في هذه الجزيرة مع إطلاق «بيتش فيستا» وهي مجموعة محدودة من الوحدات السكنية التي تتوزع في برجين توأم بارتفاع 33 و26 طابقاً على التوالي.

موقع حيوي

وتعد جزيرة «إعمار بيتشفرونت» وجهة فريدة من نوعها وتقدّم فرصة اختبار أسلوب حياة جديداً كلياً على شاطئ الخليج العربي، وتتمتع بالعديد من المقومات المهمة التي يعتبر أبرزها الموقع الحيوي والشاطئ الخاص الذي يمكن للسكان دخوله مجاناً، ونحن على ثقة بأن هذه الوجهة ستحظى باهتمام المستثمرين على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم.

ويعتبر بالاس بيتش ريزيدنس أحدث المشروعات الفخمة التي أطلقتها الشركة في «إعمار بيتشفرونت» ويتمتع بموقع متميز وبإطلالة بانورامية على ميناء دبي ودبي مارينا ونخلة جميرا. ويربط الطريق السريع الذي يمتد بالقرب من المشروع المنطقة بالمنطقة. البر الرئيسي ويتيح الوصول إلى شارع الشيخ زايد، أحد شوارع النقل الرئيسية في المدينة.

مركز تجاري

وسيشمل مشروع الجزيرة مركزاً تجارياً للبيع بالتجزئة وفندقاً من فئة الخمس نجوم جنباً إلى جنب مع مجموعة من الأماكن الترفيهية والمقاهي والمطاعم المنتشرة حوله. علاوة على ذلك، يتميز إعمار بيتشفرونت بشاطئه الخاص للمقيمين فقط، والذي يمتد لنحو ميل واحد. أما المتنزهات على الواجهة البحرية فمحاطة بالمطاعم الحديثة ومئات البوتيكات والعديد من أماكن الترفيه. مشروع بحري قادم على نطاق واسع لميناء دبي هو أكبر محطة رحلات بحرية في العالم بسعة موسعة لا تقتصر على الرحلات السياحية فحسب، بل تشمل أيضاً السفن التجارية. مما لا شك فيه أن ذلك سيضيف قيمة إلى جميع العقارات في المنطقة المجاورة، من الغرف الفندقية إلى القطاع السكني في السنوات المقبلة.

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