ناطحة سحاب فندقية جديدة في دبي بـ 109 طوابق

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» خططاً تعمل عليها ذراع التطوير العقاري التابع لإحدى الشركات العائلية المحلية لتطوير مشروع ناطحة سحاب فندقية جديدة تقع في شارع الشيخ زايد ستصبح من بين أطول الفنادق في العالم، على ارتفاع 474 مترًا، ( ما يعادل أكثر من نصف ارتفاع برج خليفة الأعلى في العالم) وتقع على مقربة من فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز» وبرج أمنيات.

وأوضحت المصادر أن المشروع عبارة عن مبنى فندقي فخم من فئة الخمس نجوم يقع على شارع الشيخ زايد في منطقة الخليج التجاري، ويتكون من 109 طبقات موزعة على سبعة طوابق سفلية وطابق أرضي و 3 منصات (بوديوم) و 98 طابقًا أجنحة وشققاً فندقية فخمة، وستضم الطبقات السفلية مواقف للسيارات بينما تحتوي المنصة على مطاعم حصرية ومرافق تجارية وترفيهية. أما الطوابق الـ 98 المتبقية عبارة عن غرف وشقق فندقية. هناك أربعة مستويات وسيطة كحدائق معلقة على طول ارتفاع البرج.

لم توضح المصادر موعد البدء بأعمال التشييد للبرج ولا تكلفة بنائه، لكنها أشارت إلى أن المشروع سيمثل إضافة جديدة وفريدة من نوعها للقطاع السياحي المزدهر في المدينة وحلقة جديدة من التنافس على لقب الأعلى إذ سينتزع ذلك اللقب من برج «سيل» الذي يجري تشييده حالياً بمنطقة مرسى دبي على ارتفاع 360.4 متراً، الذي انتزع اللقب من «جيفورا دبي» المصنف كأعلى فندق بالعالم على ارتفاع 365 متراً من 75 طابقاً منذ عام 2018 منتزعاً اللقب من فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز» في دبي أيضاً، والذي يبلغ ارتفاعه 355 متراً.

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