الإمارات وكازاخستان تبحثان مزيداً من التعاون في التجارة غير النفطية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة في دورتها الثامنة بمشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وترأس أعمال اللجنة كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومختار تيلوبيردي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية كازاخستان.

ونوه المزروعي بنمو العلاقات الثنائية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 29 عاماً، مشيداً بتطور العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة، وأكد حرص دولة الإمارات على المزيد من التعاون في مجال التجارة غير النفطية انسجاماً مع توجّه الدولة نحو تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل.

وأكد أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز الآفاق المستقبلية للعلاقة بجمهورية كازاخستان من أجل تنمية المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وتطرق المزروعي إلى الدعم الذي قدمته كازاخستان في مجموعة من المنظمات متعددة الأطراف، وأعرب عن تقديره لدعمها المتواصل لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وعن امتنانه للجانب الكازاخستاني على دعمه إكسبو 2020 دبي والفرص التي يوفرها هذا الحدث لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد تيلوبيردي التزام بلاده تعميق التعاون مع دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات.

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