«حرة الشارقة للنشر» تطرح حزمة باقات حصرية لرواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

طرحت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، دعماً جديداً لرواد الأعمال يتمثل في توفير عدة باقات مختلفة، تتيح مجموعة واسعة من الخدمات وحلول الدعم.

وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يحتفي به العالم في 21 أغسطس من كل عام. وتسعى المنطقة الحرة من خلال هذا الدعم إلى تأكيد مكانتها رافداً استراتيجياً لحراك النشر والعاملين فيه، وترسخ حضورها حاضنة للعديد من المشاريع الناشئة، والمتوسطة، والشركات العريقة، نظراً لما تتمتع به من بيئة تنافسية تجعل منها مركزاً للشركات في المنطقة والعالم.

وتتضمن الباقات التي تقدمها المنطقة حتى الخامس من سبتمبر المقبل، خيارات واسعة ومتكاملة، إذ تأتي الباقة الأولى بقيمة 6500 درهم وتوفر للمستفيدين منها رخصة مدة عام، وتجمع بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد، كما يمكن أن تكون تحت مسمى مساهم واحد يمكن ترقيته، فيما سيحصل الراغب على رخصة معتمدة ومصدقة وعقد تأسيس.

وتقدم الباقة الثانية بقيمة 9500 درهم رخصة مزاولة عمل مدة عام تجمع بين نشاطين تجاريين، إضافة إلى خيار استخراج تأشيرة عمل لشخص واحد، كما يمكن أن تكون تحت مسمى مساهم واحد يمكن ترقيته، فيما سيحصل المتقدم لها على رخصة معتمدة ومصدقة وعقد تأسيس.

أما الباقة الثالثة بسعر 17500 درهم، فتوفر حلول أعمال مدة عام إضافة إلى تأشيرة صالحة مدة 3 سنوات، إذ سيتمتع المستفيد منها بإمكان الدمج بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد وضمن مسمى مساهم يمكن ترقيته.

كما سيحصل المستفيد من هذه الباقة على رخصة معتمدة ومصدقة وعقد تأسيس، إلى جانب تأشيرة وهوية إماراتية، وفحص طبي، والتسجيل في نظام echannel الخاص بنظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبطاقة المنشأة. وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر:

«نحرص على تعزيز مكانة الشارقة بيئة صديقة وحاضنة للأعمال وروادها، ولهذا ارتأينا أن نحتفي بهذه المناسبة ونؤكد مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مركزاً حيوياً يستقطب الراغبين في الانطلاق بأعمالهم أو التوسع فيها من خلال توفير مختلف السبل الرامية إلى الارتقاء بالأفكار الاستثمارية الإبداعية، لنكون شركاء في استدامتها ونجاحها».

وتم تخصيص هذه المناسبة للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم، وأصحاب الابتكارات والأفكار الجديدة لمشاريع تجارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتولوا تأسيسها وتشغيلها وأصبحوا مسؤولين عن نجاحها، إذ يهدف هذا اليوم إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز