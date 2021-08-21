صعود قوي للأسهم في أسبوع بسيولة 7.2 مليارات درهم

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي بنسبة 0.84 % على مدار 5 جلسات ليغلق عند 2838 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، كما واصل سوق أبوظبي الارتفاع وصعد بنسبة 0.34 % ليغلق عند 7620 نقطة، ليواصل المؤشر العام تسجيل مستويات قوية ولترتفع نسبة نمو السوق إلى 53 % منذ بداية العام بدعم القطاعات القيادية.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 7.2 مليارات درهم في 5 جلسات الأسبوع الماضي ومنها 6.3 مليارات في أبوظبي ونحو 846 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.6 مليار سهم موزعة بواقع 1 مليار في أبوظبي و607 ملايين سهم في دبي، عبر تنفيذ نحو 39 ألف صفقة.

الأفضل في الأداء

وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن الأسهم المحلية أغلقت في المنطقة الإيجابية، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي مستويات تاريخية جديدة، إذ بلغت نسبة النمو ما يقرب من 53% من بداية العام وحتى تاريخ 17 أغسطس 2021، وهو يعد الأعلى عالمياً، مشيراً إلى أن الأسواق فقدت بعضاً من مكاسبها في نهاية الأسبوع.

وأضاف إن الأساسيات القوية لاقتصاد الإمارات ما زالت موجودة، مشيراً إلى أن الدولة أعادت فتح معظم الأنشطة التجارية والمطارات، بالإضافة إلى معدل التلقيح المرتفع ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) والنتائج الجيدة للشركات والبنوك المدرجة في الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

إلا أن الأسواق قد تتأثر بمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وعودة الجائحة إلى الواجهة مرة أخرى في بعض الدول الرئيسة، إذ يخشى المستثمرون عمليات إغلاق جديدة والحديث عن إعطاء لقاحات معززة للتمكن من السيطرة على الفيروس.

سوق دبي

صعد سوق دبي بنسبة 0.84% ليغلق عند 2838 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 2814 نقطة الأسبوع السابق بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية، إذ صعد قطاع العقار نحو 1.44% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 6% و«داماك» 2.5% و«إعمار العقارية» 0.99% و«إعمار للتطوير» 3.74%، و«إعمار مولز» 1%.

بينما استقر «ديار» من دون تغير يذكر. كما صعد قطاع البنوك 0.63% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.8% و«الإمارات دبي الوطني» 0.75%. وصعد قطاع الاستثمار نحو 2.46% بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.83% و«دبي للاستثمار» 2.82%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 6%. كما صعدت أسهم قطاعات التأمين 0.21% والسلع 0.37%.

وتراجع قطاع النقل 0.37% مع نزول «الخليج للملاحة» 1.7% و«العربية للطيران» 0.71%، واستقر «أرامكس» عند إغلاقه السابق، كما تراجع قطاع الخدمات 9.9% واستقر قطاع الاتصالات من دون تغير يذكر.

وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 255 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 102 مليون درهم، ثم «مجموعة جي اف اتش المالية» 63 مليون درهم، وحقق سهم «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 9.9%، تلاه «الاتحاد العقارية» 6 %، ثم «إعمار للتطوير» 3.7%.، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 7620 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل 7594 نقطة الأسبوع السابق له بدعم صعود قطاع البنوك 0.88% بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 2%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%.

وارتفع قطاع الطاقة 2.32% بصعود «أدنوك للتوزيع» 2.28% وصعد «دانة غاز» 4.2%، بينما نزل «طاقة» 2.3%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.25% مع صعود سهم «اتصالات» 0.33%، بينما تراجع سهم «الياه سات» 2.6%، وصعد قطاع الصناعة 5.4%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.38% بنزول «ألفا ظبي» 2.6% و«الواحة كابيتال» 2.7% و«إشراق» 3.1%، بينما صعد «العالمية القابضة» 0.7%، كما تراجع العقار 2.36% بنزول «الدار» 2.6%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1.9%، كما تراجع قطاع السلع 0.95%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.57 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» مستقطباً 1.37مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.3 مليار درهم. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 24.3%، تلاه «مخازن زي» بنسبة 22.3%، ثم «أسمنت رأس الخيمة» 19%، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7%.

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