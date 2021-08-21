إقبال كبير على مراكز التسوق في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

شهدت مراكز التسوق في أبوظبي أمس إقبالاً كبيراً من المتسوقين، وفتحت المتاجر أبوابها وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

كما شهدت الكثير من المراكز عروضاً خاصة لموسم الصيف مع قرب العودة للمدارس وتتضمن العديد من البرامج الترفيهية والمتنوعة داخل المراكز، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات في المحال التجارية.

وتترقب المراكز التجارية والمحلات العاملة في قطاع التجزئة بأبوظبي، مزيداً من الزخم في أعداد زوار منافذ البيع، لما يساهم في تنشيط حركة مبيعات التجزئة، وذلك في أعقاب الإعلان عن استكمال برنامج التعقيم الوطني، والسماح للأفراد بحرية الخروج دون تقييد بأوقات محددة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي قد أعلنت اكتمال برنامج التعقيم الوطني في الإمارة وتحقيق أهدافه، ووجهت اللجنة الشكر إلى الجمهور على تعاونه، مؤكدة أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

7 مراكز

وتستقطب 7 مراكز تسوق كبرى في العاصمة آلاف المتسوقين يومياً، حيث أطلقت مراكز أبوظبي مول، و«ديرفيلدز»، والمارينا، والخالدية، والوحدة، المشرف مول والمركز التجاري العالمي عروضها الكبيرة.

وأطلق مركز «ديرفيلدز» في أبوظبي، عروضاً كبيرة تشمل مجموعة واسعة من عروض التسوق والجوائز، ويوفر فرصاً للاستفادة من عروض مجزية وخصومات تصل إلى 80% لدى أكثر من 50 متجراً.

بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي سيارة «جي إيه سي» الجديدة من طراز جي إس 3 والتي سيتم السحب عليها في 1 سبتمبر المقبل. كما تتضمن العروض «تسوق واربح جوائز فورية» ضمن ركن مؤقت وتفاعلي يتسم بطابعٍ بحري في ردهة المول، حيث يستطيع المتسوق اللعب للفوز بمنتجات وخدمات تصل قيمتها حتى 70 ألف درهم من أبرز العلامات التجارية.

الإجراءات الوقائية

وأكد محمد الحاج، المدير التنفيذي لمركز ديرفيلدز للتسوق أن المركز يقوم بعمل فحص «pcr» لجميع العاملين فيه كل أسبوع.

مشيراً إلى أن المركز يستخدم نظام الفحص الجديد (EDE) للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد 19» على المتسوقين عبر الهاتف المحمول، حيث يقوم بمسح الشخص خلال 3 ثوانٍ وتحديد حالته إذا كانت سلبية أم إيجابية بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستخدام أحدث التقنيات، لجعل الدخول إلى المركز التجاري سهلاً وآمناً.

وأضاف إن مركز ديرفيلدز يقدم سلسلة من الأنشطة طوال موسم الصيف، بما فيها عروض خاصة للعيد وموسم العودة إلى المدارس.

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