5 أيام من الاحتفالات والترفيه في «آي إم جي عالم من المغامرات»

المصدر: (دبي - البيان)

تبدأ «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة في العالم، الاثنين المقبل وحتى 27 أغسطس الجاري (5 أيام)، احتفالاتها السنوية بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها.

حيث تدعو ضيوفها لزيارة مرافقها الترفيهية خلال هذه الفترة لمشاركتها الاحتفالات الرائعة والفعاليات الترفيهية التي ستفوق توقعاتهم.

ويتمحور شعار فعاليات آي إم جي حول الرقم «5» احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيسها، وذلك بأنشطة ترفيهية رائعة تستمر على مدار خمسة أيام تشمل عروضاً غنائية رائعة تضم نخبة من الراقصين الأوروبيين والمكسيكيين وراقصي بوليوود، بالإضافة إلى جولات ترفيهية فريدة من نوعها. وسيحظى محبو المغامرات وزوار مدينة الملاهي من جميع الأعمار بتجربة مليئة بالإثارة والحماس.

وتماشياً مع شعار الاحتفالات «5»، ستقدم متاجر التجزئة خصومات وتخفيضات مميزة تتراوح من 5 إلى 55%، وإصداراً خاصاً من القمصان تخليداً للذكرى الخامسة، بالإضافة إلى ذلك ستعمل مدينة الملاهي لساعات متأخرة من الليل حتى الساعة 11 مساءً يوم 27 أغسطس، كما ستوفر آي إم جي للضيوف فرصة كتابة أمنياتهم لعيد ميلادهم على حائط الأمنيات، وهذا ما قد يمنحهم فرصة للفوز بتذكرة سنوية.

وسيكون زوار مدينة المغامرات خلال فترة الاحتفال على موعد مع العديد من العروض المبهرة ومسابقات الرقص التي ترعاها شبكة فن آسيا (Fun Asia Network)، ناهيك عن بعض التجارب الساحرة والاحتفالات المليئة بالمرح والترفيه والعروض الموسيقية المتنقلة.

وأعرب إلياس كلداري، ومصطفى كلداري، رئيسا مجلس الإدارة التنفيذيان المشاركان، ومالكا مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، عن فخرهما بريادة صناعة الترفيه في دبي وسعادتهما الغامرة باحتفال آي إم جي بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيسها، لما تمثله هذه المناسبة من قيمة معنوية عظيمة وأهمية خاصة في رحلة المجموعة نحو القمة والنجاح.

وقالا: «نشعر بالفخر بإنجازاتنا عندما ننظر للوراء وقت إطلاق آي إم جي، لقد حققنا تقدماً مهولاً بفضل جهودنا المتسقة وحرصنا على تقديم الأفضل في عالم الترفيه لجميع الزوار. نشكر جميع ضيوفنا ومحبي الإثارة والحماس على دعمهم المستمر، ونتعهد بمواصلة مسيرة التطور والنمو والزخم الإيجابي من خلال تقديم أفضل ما يمكن في عالم الترفيه.

إن ما حققناه خلال السنوات الخمس الماضية لهو مبعث للفخر والسعادة ولا يزيدنا إلا إصراراً على الابتكار في عالم الترفيه، ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الضيوف والشركاء الرئيسيين والمساهمين وكافة موظفينا، فاحتفالنا بمرور خمس سنوات على تأسيسنا يعكس مدى ريادتنا ومساهمتنا في دعم قطاع الترفيه في دبي»

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