«تايجر ويت» تفتتح مكتباً في دبي لتوفير خدمات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «تايجر ويت»، مزود خدمات التكنولوجيا المالية، عن افتتاح مركز المبيعات وخدمة العملاء في دبي بالإمارات. وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى توسيع نطاق خدمات الشركة بشكل أكبر في المنطقة في الوقت الذي حصلت فيه على ترخيص لخدمة وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات الذين يتطلعون إلى الانكشاف أكثر على الأسواق العالمية.

وتم افتتاح مكاتب «تايجر ويت» الجديدة في دبي في أغسطس الجاري في الخليج التجاري، إذ يقدم فريقها المتخصص في المبيعات والتسويق وممثلو خدمة العملاء خدمات مخصصة وحلولاً مصممة خصيصاً للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وفي إطار الفلسفة المعتمدة على مستوى الشركة، تسعى «تايجر ويت» إلى تزويد العملاء التعليم والتدريب في الشؤون المالية، وسيوفر هذا المكتب المحلي الجديد مرافق مخصصة لتنظيم الفعاليات والندوات بشكل منتظم. بالإضافة إلى خدماته المحلية، يمكن أيضاً لمكتب «تايجر ويت» في دبي تلبية احتياجات الوافدين الذين يعيشون في المنطقة، وتلبية احتياجاتهم مباشرة، أو كجزء من مجموعة «تايجر ويت» واسعة النطاق، ربطهم بالخدمات المحلية المناسبة لأوضاعهم السكنية.

وقال حازم إسماعيل، المدير الإداري لشركة «تايجر ويت» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا: «إنني فخور جداً بفريق تايجر ويت وعمله الدؤوب لتقديم المعرفة والخبرة المالية إلى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا المحلية. يشكّل افتتاح مكاتبنا في دبي إنجازاً مهماً للشركة وفرصة رائعة للتقرب أكثر من عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وتزويدهم خدمات عالية الجودة بالتزامن مع عملنا إلى جانب شركائنا. تعتمد تقنية التداول الخاصة بنا على التعاملات الرقمية بلوك تشاين، ويعد استخدامها نادراً في المنطقة. هذا إلى جانب المنصات والخدمات المبتكرة والمتقدمة التي نقدمها وتضع تايجر ويت في الطليعة، بما يتماشى مع الشفافية التي نشتهر بها على مستوى العالم. إنني متحمس للغاية بشأن هذا التحدي الجديد وأتطلع قدماً إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه في المنطقة والقدرة على توفير لمسة شخصية لعملائنا الرائعين».

وتجدر الإشارة إلى أن «تايجر ويت» توفر لعملائها إمكان الوصول الفوري إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما فيها الذهب والنفط والأسهم، عبر تطبيق التداول الحائز العديد من الجوائز على نظامي «آي أو إس» و«أندرويد».

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