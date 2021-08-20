4.4 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1367 مبايعة بقيمة 3.14 مليارات درهم، منها 204 مبايعات للأراضي بقيمة 965.28 مليون درهم و1163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 998.54 مليون درهم، منها 50 رهناً لأراض بقيمة 523.09 مليون درهم و243 رهناً لفلل وشقق بقيمة 475.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 333 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 54 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 344.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 188 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 53 مليون درهم.

تصرفات أمس

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 262 مبايعة بقيمة 704.85 ملايين درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 244.03 مليون درهم، و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 460.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم، وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 437.12 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 334.07 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 103.05 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 325 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 83.39 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 53 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 18 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز