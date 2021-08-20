«لولو» تفتتح متجر إكسبرس في الرفاعة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

عززت متاجر لولو هايبر ماركت، تواجدها في مدينة دبي عبر الافتتاح الكبير لمتجر لولو إكسبرس الرفاعة، الذي يعتبر أحدث سلسلة متاجر لولو في الإمارات وبذلك وصل عدد المتاجر إلى 213.

وتم افتتاح المتجر رسمياً بواسطة الرائد ماجد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية دبي، وذلك بتشريف سليم أم.آيه، مدير مجموعة لولو، وبحضور عدد من كبار ممثلي المؤسسات الحكومية ومديري لولو.

وتبلغ مساحة المتجر الجديد 11 ألف قدم مربعة ويتكون من طابق واحد يمثل شكلاً جديداً يكمل متاجر الهايبر ماركت الكبيرة وتجربة التسوق عبر الإنترنت التي تشهد توسعاً كبيراً بواسطة مجموعة لولو ويمثل إضافة كبيرة وتنسيقاً مرناً لدعم المساحات الحضرية المتنامية في الإمارات، ويقع المتجر في منطقة بر دبي وسيخدم المجمعات السكنية النابضة بالحياة في المنطقة.

وقال سليم أم. أيه: «بينما تواصل دولة الإمارات مسيرتها الذهبية نحو العام الخمسين، تشهد الدولة نمواً مطرداً في المناطق الحضرية والتي تستحق المرافق الأفضل في مجال البيع بالتجزئة، ويتجلى ذلك عبر التوجه الجديد لمتاجر لولو إكسبرس التي تضيف المرونة والقيمة لاستراتيجية نمو سلسلة متاجرنا ومن أجل توفير خدمة أفضل لعملائنا الكرام».

وأضاف: «وباعتبار أن دبي واحدة من أكثر المدن زيارة حول العالم بالإضافة إلى الفعالية إكسبو 2020 التي ينتظرها الجميع. ستواصل مجموعة لولو في خدمة دولة الإمارات ودعم رؤية القيادة الرشيدة بشكل فعال للمساهمة في تنمية وازدهار الدولة».

وقال الرائد ماجد إبراهيم الزرعوني إن قدرة مجموعة اللولو للعمل عن كثب مع اتجاهات التسوق الجديدة وتطوير قطاع التجزئة في الدولة تعتبر علامة على الثقة والالتزام والجودة للمجموعة تحت قيادة مديرها العام يوسف على موسليام.

تقدم لولو تشكيلات واسعة من المنتجات عالية الجودة من حول العالم، ابتداءً من المنتجات الطازجة المحلية إلى السلع التموينية المستوردة، المواد العضوية الخالية من الجلوتين والسكر وغيرهما، التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين المهتمين بالصحة الغذائية، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة وتشكيلات المأكولات البحرية، والأجبان والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير.

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