1.4 مليار درهم سيولة السوقين..وجني أرباح يستهدف الأسهم القيادية

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

تراجعت الأسهم المحلية في جلسة ختام الأسبوع إثر تعرضها لعمليات بيع بهدف جني الأرباح تسببت في انخفاض جماعي للأسهم القيادية، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة %0.83 ليغلق عند 2838 نقطة بضغط البنوك والعقار والاستثمار والنقل، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة %0.97 ليغلق عند 7620 نقطة، بضغط البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و184 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 288 مليون سهم، موزعة بواقع 188 مليون سهم في أبوظبي ونحو 100 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 7243 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.83% ليغلق عند 2838 نقطة بضغط هبوط أسهم قطاع البنوك 0.9%، بنزول «الإمارات دبي الوطني» 1.8%، بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.4%. ونزل قطاع العقار بنسبة 0.84% مع تراجع «إعمار مولز» 1.49% و«إعمار العقارية» 0.72% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.53% و«ديار» 0.68%.

بينما صعد «داماك»0.82%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.85% بضغط نزول و«شعاع كابيتال» 0.68%، بينما صعدت أسهم «سوق دبي المالي» 0.9% واستقر «دبي للاستثمار»عن إغلاقه السابق.

كما هبط قطاع النقل 0.7% بنزول «الخليج للملاحة» 1.4% و«أرامكس» 0.78%، بينما صعد «العربية للطيران» 0.7%، كما تراجعت أسهم قطاعات «الاتصالات» 0.6% و«التأمين» 0.08%، و«الخدمات» 1%، بينما صعد السلع 0.2 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 62 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 35 مليون درهم، ثم «مجموعة جي أف إتش» بنحو 11 مليون درهم، وحقق سهم «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 5%، تلاه «أملاك للتمويل» 1.6%، ثم «إثمار القابضة» 1.6% فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.97% ليغلق عند 7620 نقطة، بضغط هبوط قطاع البنوك 1.1%، حيث نزل «أبوظبي الأول» 1.29%، و«أبوظبي التجاري» 1.58%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.18%. ونزل قطاع العقار 1.06% بهبوط سهم «الدار» 0.96% و«رأس الخيمة العقارية» 2.7%،

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.03% بنزول «الفا ظبي» 1.37%، و«إشراق»2.2%، بينما صعد «العالمية القابضة» 0.55%، واستقر «الواحة كابيتال» من دون تغير يذكر.

وهبط قطاع الاتصالات 2.3% بنزول سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، بينما تراجع «الياه سات» 1.1%، كما تراجع قطاع الطاقة 0.95% بتراجع أسهم «طاقة» 0.8% و«أدنوك للتوزيع» 1.5%، بينما صعد «دانة غاز» 0.33%، كما نزلت أسهم قطاعي الصناعة 0.28% والسلع 0.7%.، بينما صعدت أسهم قطاعي الخدمات 0.33% والتأمين 0.01%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» 302 مليون درهم، تلاه بنك «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 267 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً نحو 250 مليون درهم. وحقق سهم «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» أكبر ارتفاع بنسبة 9 %، تلاه «بالمز الرياضية» 6.8 %، ثم «مخازن زي» 4.7%، ثم فيما كان بنك «رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3%.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أورينت يو إن بي تكافل» على تغيير اسم الشركة إلى «أورينت تكافل»، كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل بنود النظام الأساسي، وفقاً للتعديلات التشريعية.

وحددت شركة «الصقر الوطنية للتأمين» يوم الأربعاء المقبل لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تقارير لجان مجلس الإدارة وسير عمل الشركة.

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