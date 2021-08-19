عجمان تستعرض الآلية الجديدة للمزادات العقارية

المصدر: عجمان - وام

استعرضت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان سبل التعاون المشترك مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والآلية الجديدة لتنفيذ المزادات العقارية في الإمارة خصوصاً ما يتعلق ببيع الأراضي والعقارات التابعة للمؤسسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأحمد خلفان الشامسي المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، ويوسف الشامسي رئيس لجنة المزادات، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وثمنت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في سبيل تنظيم وتطوير أداء السوق العقارية، وحرصها الدائم على تبني أساليب عمل متجددة ومبتكرة تلبي تطلعات المتعاملين وتتوافق مع احتياجاتهم، مؤكدة أهمية العلاقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجهتين.

ومن جانبه أكد أحمد خلفان الشامسي المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة ضرورة تكامل الأدوار وتكثيف الجهود من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك، بما يخدم سعي الجهتين لإسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية، مثمناً جهود مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وإنجازاتها النوعية على كل الصعد.

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